В Феодосии избран глава горсовета и назначен врио мэра

Исполняющим обязанности руководителя администрации Феодосии стал Сергей Бовтуненко, а председателем горсовета Анжела Сердюкова. Такие решения приняли сегодня депутаты местного совета на внеочередной сессии.

Феодосийские депутаты сначала единогласно проголосовали за назначение Бовтуненко первым заместителем главы администрации, а потом временно возложили на него обязанности руководителя. Напомним, ранее Бовтуненко много лет являлся главой администрации села Насыпное в Феодосийском муниципальном округе.

Конкурс на должность феодосийского градоначальника назначен на 15 февраля.

Сегодня же большинством голосов депутаты решили досрочно прекратить полномочия председателя горсовета Владимира Титаренко. Единственным претендентом на этот пост оказалась местный депутат Анжела Сердюкова, которая ранее работала директором Феодосийской детской музыкальной школы N1. За нее проголосовали 23 из 26 присутствующих парламентариев.

Напомним, на днях по требованию руководства республики заявления об отставке написали мэр Сергей Фомич и спикер местного парламента Владимир Титаренко. К ним были претензии в связи с несбалансированностью действий законодательной и исполнительной органов власти, отсутствием эффективной обратной связи с феодосийцами. А также нарекания, касающиеся коммунальной сферы, санитарной очистки улиц, ремонта дорог и благоустройства территорий.