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15.01.2019 11:43
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Руководство Феодосии отправлено в отставку

Текст: Елена Гусакова (Симферополь)
Фото: Пресс-служба администрации Феодосии Фото: Пресс-служба администрации Феодосии
Фото: Пресс-служба администрации Феодосии

Глава администрации Феодосии Сергей Фомич и председатель городского совета Владимир Титаренко написали заявление об отставке по требованию главы Республики Крым Сергея Аксенова. Об этом он сообщил сегодня во время выездного совещания с участием членов Совета министров РК, посвященного проблемам в городе.

Фото: Пресс-служба главы Республики Крым
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- Оба руководителя уже написали заявления по моему поручению, - сообщил Аксенов. - Решение принято окончательно и бесповоротно. Причина проста - несбалансированность действий органов власти: законодательной и исполнительной. Отсутствие эффективной обратной связи с феодосийцами.

Дело в том, что из 57 поручений, данных руководству города, было выполнено только 18. Нарекания касаются коммунальной сферы, санитарной очистки города, ремонта дорог и благоустройства территорий.

По словам Аксенова исполняющим обязанности руководителя администрации Феодосии станет Сергей Бовтуненко. Его же глава Крыма Крыма будет рекомендовать на этот пост на постоянной основе. До последнего времени Бовтуненко возглавлял администрацию села Насыпное в Феодосийском муниципальном округе. Должность спикера местного совета после согласования с председателем Госсовета РК займет Анжела Сердюкова, которая работает директором Феодосийской детской музыкальной школы №1.

Напомним, в середине декабря Аксенов пообещал сделать кадровые выводы в случае нерешения наиболее острых хозяйственных вопросов до конца года. Он пригрозил местным властям "симферопольским сценарием" - полной перезагрузкой мэрии.

Справка "РГ"

Сергей Фомич был избран главой администрации города в октябре 2017 года после того, как в конце августа в отставку "по собственному желанию" ушел его предшественник на этом посту Станислав Крысин. Он также занимал должность чуть более года (с июля 2016-го), и был вынужден ее покинуть после критики со стороны Аксенова. Перед отставкой Крысина глава Крыма заявил, что местная власть не справляется со своими обязанностями, при этом администрация и руководство горсовета находят время на выяснение отношений. В конфликте участвовала председатель городского совета Светлана Гевчук, которая отправилась в отставку одновременно с Крысиным. После нее совет возглавил Владимир Титаренко.

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