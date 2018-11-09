Главу администрации Симферополя отправили в отставку

Новости

Италия - почетный гость ярмарки интеллектуальной литературы non/fiction 19:47
Где будем смотреть: Матч за мировую шахматную корону 19:20
В Москве пешеход погиб под колесами КамАЗа 19:16
Суд арестовал подозреваемого в убийстве женщины в московском лифте 19:05
В Волгоградской области при пожаре погибли трое детей 19:00
Юные дизайнеры перевели произведения Солженицына на язык комикса 18:54
Трамп ограничил предоставление убежища нелегалам 18:28
Полиция разгромила наркосиндикат "ХимПром" 18:20
ДНР: СБУ готовит провокации с потоплением кораблей 18:10
В ЕС не удовлетворены "достижениями" Украины в области борьбы с коррупцией 18:08
РФ подписала конвенцию Совета Европы о защите культурных ценностей 18:06
СМИ: В центре Киева прогремели три взрыва 18:05
В США проверяют информацию о стрельбе в школе 18:05
Нападение в Мельбурне расценили как теракт 18:04
Медведев проведет совещания по исполнению майского указа президента 17:50
В Вологде задержали мать избитых детей 17:48
В Госдуме раскритиковали слова экс-главы РВСН Виктора Есина о "Периметре" 17:33
Василий Шестаков: Самбо может уже вскоре получить олимпийское признание 17:29
Посол Австрии отказался раскрывать содержание беседы в МИД РФ 17:22
Университетские театры мира съедутся в Петербург на "ТургеневFEST" 17:18
Видео: В центре Ростова перевернулся грузовик с живой рыбой 17:15
Директор Росгвардии поздравил полицию с праздником 17:13
Большой кроссовер Hyundai Palisade представят в ноябре 17:11
Туктамышева: Хочу выступить в Японии лучше, чем в Канаде 17:05
В Казани пройдет чемпионат Европы по триатлону на дистанции спринт 17:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Как вырастет стоимость полиса ОСАГО после реформы
Как вырастет стоимость полиса ОСАГО после реформы
Юбилейный тест о Тургеневе к 200-летию писателя
Юбилейный тест о Тургеневе к 200-летию писателя
09.11.2018 19:30
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Главу администрации Симферополя отправили в отставку

Текст: Елена Гусакова (Симферополь)
Глава администрации Симферополя Игорь Лукашев написал заявление об отставке по требованию главы Крыма Сергея Аксенова. Следом это должны сделать его замы и другие профильные городские чиновники. Об этом Аксенов сообщил на сегодняшнем совещании в Совете министров РК.
Фото: Илья Изотов/ РГ Фото: Илья Изотов/ РГ
Фото: Илья Изотов/ РГ

Глава Крыма выразил возмущение неудовлетворительной деятельностью городской администрации в части капремонта дорог, работы общественного транспорта и уборки мусора. Таковы результаты 10-дневнего мониторинга деятельности мэрии в режиме анонсированного Аксеновым "административного террора".

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Мэр Симферополя проехал до центра города на маршрутке

- Я пришел к выводу, что желание работать было, человек старался (…), но отсутствие опыта не дало возможности выполнить работу, - сказал Аксенов. - Я предложил Игорю Михайловичу написать заявление.

При этом глава Крыма отметил, что ни в каких коррупционных схемах Лукашев не замечен. И ему будет предложена иная должность.

Отставки других симферопольских чиновников, как анонсировал Аксенов, должны начаться уже в понедельник.

- Я предлагаю сегодня всем без исключения заместителям главы администрации Симферополя написать заявление об увольнении, - добавил Аксенов. - С понедельника мы буквально в течение пяти дней должны с депутатским корпусом Симферополя полностью провести перезагрузку администрации и сформировать коллектив, который в состоянии будет выполнить все поставленные задачи в указанные сроки и за выделенные деньги.

Напомним, движение автомобилей по главным улицам города практически парализовано, люди стоят в многочасовых пробках. При этом пересесть на маршрутки они тоже не могут - общественный транспорт переполнен. Он ездит реже, чем положено и, кроме того, находится в ужасном техническом и санитарном состоянии. В этой связи несколько недель назад Аксенов пообещал администрации крымской столицы "административный террор".

Справка "РГ"

Игорь Лукашев занимал пост глаавы администрации Симферополя с 22 сентября 2017 года. Ранее он возглавлял бюджетный комитет крымского парламента и долгие годы являлся депутатом. Предыдущий градоначальник Геннадий Бахарев написал заявление об отставке по состоянию здоровья в конце августа 2017 года. При этом у горожан к нему была масса претензий, касающихся дорог, вывоза мусора и несанкционированной торговли. В 2018 году в отношении него было возбуждено уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями при распоряжении муниципальным имуществом.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Симферополь
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме раскритиковали слова экс-главы РВСН Виктора Есина о "Периметре"
ДНР: СБУ готовит провокации с потоплением кораблей
АТОР: Цены на курорты Турции могут вырасти на 50 процентов
Правила техосмотра автомобилей предложили изменить
Стихия нанесет по Москве снежный удар