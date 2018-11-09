Главу администрации Симферополя отправили в отставку

Глава администрации Симферополя Игорь Лукашев написал заявление об отставке по требованию главы Крыма Сергея Аксенова. Следом это должны сделать его замы и другие профильные городские чиновники. Об этом Аксенов сообщил на сегодняшнем совещании в Совете министров РК.

Глава Крыма выразил возмущение неудовлетворительной деятельностью городской администрации в части капремонта дорог, работы общественного транспорта и уборки мусора. Таковы результаты 10-дневнего мониторинга деятельности мэрии в режиме анонсированного Аксеновым "административного террора".

- Я пришел к выводу, что желание работать было, человек старался (…), но отсутствие опыта не дало возможности выполнить работу, - сказал Аксенов. - Я предложил Игорю Михайловичу написать заявление.

При этом глава Крыма отметил, что ни в каких коррупционных схемах Лукашев не замечен. И ему будет предложена иная должность.

Отставки других симферопольских чиновников, как анонсировал Аксенов, должны начаться уже в понедельник.

- Я предлагаю сегодня всем без исключения заместителям главы администрации Симферополя написать заявление об увольнении, - добавил Аксенов. - С понедельника мы буквально в течение пяти дней должны с депутатским корпусом Симферополя полностью провести перезагрузку администрации и сформировать коллектив, который в состоянии будет выполнить все поставленные задачи в указанные сроки и за выделенные деньги.

Напомним, движение автомобилей по главным улицам города практически парализовано, люди стоят в многочасовых пробках. При этом пересесть на маршрутки они тоже не могут - общественный транспорт переполнен. Он ездит реже, чем положено и, кроме того, находится в ужасном техническом и санитарном состоянии. В этой связи несколько недель назад Аксенов пообещал администрации крымской столицы "административный террор".

Справка "РГ"

Игорь Лукашев занимал пост глаавы администрации Симферополя с 22 сентября 2017 года. Ранее он возглавлял бюджетный комитет крымского парламента и долгие годы являлся депутатом. Предыдущий градоначальник Геннадий Бахарев написал заявление об отставке по состоянию здоровья в конце августа 2017 года. При этом у горожан к нему была масса претензий, касающихся дорог, вывоза мусора и несанкционированной торговли. В 2018 году в отношении него было возбуждено уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями при распоряжении муниципальным имуществом.