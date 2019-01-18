В Керчи построен первый километр железной дороги к Крымскому мосту

В Крыму построен первый километр железнодорожных путей на подходе к Крымскому мосту со стороны полуострова. В то же время на готовые участки железнодорожной части моста уложено 11 из 38 километров рельсошпальной решетки. Об этом сообщили в инфоцентре "Крымский мост".

По словам председателя совета директоров компании-подрядчика "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга, строительство путей идет по графику.

- Строительство подходов и железнодорожной части Крымского моста скоординированы, - заверил Ротенберг. - Нет сомнений, что вся инфраструктура - и мост, и подходы - синхронно заработают по плану к декабрю 2019 года.

Сейчас на строительстве железнодорожной моста и подхода со стороны Крыма трудятся более 6500 рабочих и инженеров и свыше 500 единиц техники.

Сегодня в присутствии министра транспорта РФ Евгения Дитриха будет завершена проходка километрового тоннеля на керченском подходе к Крымскому мосту. Бригады, несколько месяцев прокладывавшие подземный железнодорожный коридор навстречу друг другу, встретятся.

На другом берегу Керченского пролива, со стороны Тамани, железнодорожники уже полностью построили 40 километров двухпутной дороги. Собрано и уложено 163 стрелочных перевода, установлено свыше 2500 опор и металлических стоек контактной сети.

Напомним, движение поездов по Крымскому мосту начнется в декабре 2019 года. Одновременно с Крымским мостом на двух берега Керченского пролива строится почти 60 километров железных дорог-подходов.