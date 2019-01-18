В Шахтах восстановят пострадавший от взрыва газа дом

Власти Ростовской области приняли решение восстановить дом в Шахтах, который пострадал в результате взрыва газа.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Ростовской области.

"Принято решение о восстановлении дома", - сообщили там.

Напомним, взрыв произошел в девятиэтажном доме утром 14 января. В результате трагедии погибли пять человек. Ударной волной практически полностью были уничтожены восьмой и девятый этажи в подъезде. Разрушены четыре квартиры. После разбора завалов специалисты приступили к обследованию дома – проверялись несущие конструкции здания.