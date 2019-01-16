В Шахтах пройдет панихида по погибшим при взрыве жилого дома

В полдень возле дома по улице Хабарова в Шахтах, где в понедельник произошел взрыв, начнется гражданская панихида по погибшим.

Сегодня в городе объявлен траур. Местным средствах массовой информации рекомендовано отменить все развлекательные передачи.

Жителей пострадавшего дома, временно размещенных в гостинице, там находятся около 30 человек, на панихиду доставят автобусом, предоставленным городской администрацией. Люди будут прощаться с пятью погибшими при взрыве. Это молодая мама маленькой девочки, пожилая женщина и целая семья - родители и их старшая 25-летняя дочь, тело которой было найдено сегодня утром.

На месте панихиды будут дежурить медики. Большинство жильцов дома, прежде всего, те, кто пережил взрыв, находятся в тяжелом психологическом состоянии.

- Там столько слез… Люди в состоянии шока и сейчас. Жильцы подъезда, где все случилось, не могут зайти в свои квартиры третий день. Многие плачут во дворе дома. Шоковое состояние даже у тех, кто проживает в соседних домах, - рассказал житель многоэтажки напротив Владимир.