В Шахтах приступили к техническому обследованию взорвавшегося дома

Специалисты приступили к обследовать технического состояния дома после взрыва газа в Шахтах Ростовской области, сообщает РИА Новости. Им предстоит оценить несущие стены и конструкции, а также сделать выводы о том, возможная ли дальнейшая эксплуатация здания.

Напомним, взрыв бытового газа в многоэтажном доме Шахт прогремел в понедельник рано утром. Из-за взрыва частично обвалились восьмой и девятый этажи, были разрушены четыре квартиры. В результате ЧП погибли пять человек.

Разбор завалов и спасение людей шли в течение последних двух суток. Работы осложнялись постоянной угрозой обрушения поврежденных стен. Сегодня утром спасательная операция была завершена. 16 января объявлено в городе днем траура.