Спасатели нашли тела всех погибших при обрушении дома в Шахтах

В пять часов утра сотрудники МЧС завершили спасательную операцию в многоквартирном жилом доме города Шахты Ростовской области, сообщили в ведомстве. Напомним, в результате взрыва бытового газа 14 января здесь были полностью разрушены четыре квартиры, погибли пять человек.

Личность пятой погибшей установлена, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Главного управления МЧС по Ростовской области Вячеслав Бутко. Тело женщины, предположительно, 1993 года рождения, было найдено сегодня утром.

Сейчас в больнице остаются двухлетняя девочка и ее отец. Как рассказала журналистам министр здравоохранения региона Татьяна Быковская, ребенок чувствует себя хорошо.

По данным МЧС, на момент взрыва в квартирах второго подъезда пострадавшего дома находились 55 человек. 43 человека были эвакуированы, семь человек спасены из-под завалов. Работы велись в течение двух суток. Ситуация осложнялась тем, что была постоянная угроза обрушения поврежденных стен.

На месте трагедии работали более 600 специалистов и около 150 единиц техники. По предварительной версии, причиной трагедии стала утечка бытового газа. Однако точную причину следователи назовут после тщательной экспертизы.

Президент России Владимир Путин дал поручение оказать всестороннюю помощь пострадавшим в результате взрыва газа в жилом доме. Правительство РФ также выразило готовность в случае необходимости оказать поддержку пострадавшим.