Мощный взрыв ранним утром в понедельник в жилой многоэтажке на улице Хабарова, 16, в городе Шахты Ростовской области снес два этажа одного из подъездов кирпичного дома. Корреспонденты "РГ" побывали на месте ЧП.

Мощный взрыв ранним утром в понедельник в жилой многоэтажке на улице Хабарова, 16, в городе Шахты Ростовской области снес два этажа одного из подъездов кирпичного дома. Корреспонденты "РГ" побывали на месте ЧП.

Черный срез пострадавшей многоэтажки на окраине бывшего шахтерского центра виднеется издалека, "огрызки" верхушки дома напоминают кадр из сюрреалистичного фильма.

К зданию близко не подойти, территория оцеплена, вокруг много сотрудников различных служб - спасательных и правоохранительных.

Пугливой стайкой стоят через дорогу несколько женщин. Одна из них, Юлия, увидела взрыв из соседнего дома и примчалась сюда. В пострадавшей девятиэтажке на шестом этаже в первом подъезде живет ее мама. Зинаида Тихоновна стоит рядом с дочерью, рассказывает, что случилось.

- Я рано проснулась, чувствовала себя плохо. Почему-то было тревожно. Приняла успокоительные таблетки, прилегла на диван. Вдруг все сотряслось, весь дом, наша квартира, я сама. Накинула теплую одежду и выскочила на балкон, выглянула на улицу - к дому уже подъезжает несколько "скорых", какие-то машины, автобусы. Бежали люди, и я выбежала из квартиры в подъезд, а потом на улицу, - вспоминает пенсионерка.

По словам очевидцев, взрыв произошел в 6.15. Буквально через пять-семь минут, как рассказывают сами жильцы пострадавшего дома, к нему подъехали машины скорой, благо, станция находится совсем близко от многоэтажки, пожарные.

Жильцов быстро начали выводить. Спасатели эвакуировали 140 человек, в том числе 43 из разрушенного подъезда. Семерых удалось спасти из-под завалов. Двое спасенных были направлены в больницу, пять человек от госпитализации отказались. Среди обломков кирпича было найдено тело молодой женщины. 35-летняя сотрудница городской детской больницы Виктория Ларикова погибла на месте взрыва. Она проживала на девятом этаже вместе с мужем и маленькой дочкой в квартире 72.

Близким этой женщины повезло, они остались живы. Муж, инженер спецохраны Кирилл Лариков, получил черепно-мозговую травму, его направили в областную больницу. Там же сейчас находится двухлетняя дочь Лариковых. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Этажом ниже жила еще одна семья - мать, отец и их дочь. Их ищут. Как рассказал их друг Александр, их мобильные телефоны не отвечают.

Учитывая, что под балками и кирпичами могут оставаться еще люди, спасателям приходится разбирать завалы максимально осторожно. По словам одного из сотрудников МЧС, работающего на месте взрыва, наверху здания были установлены подпорки, чтобы не было обрушения.

Следователи выясняют причины ЧП. Уголовное дело возбуждено по факту причинения смерти по неосторожности. Одна из главных версий трагедии - бытовая.

Известно, что газовые службы проводили плановую проверку оборудования в рухнувшем доме в апреле 2018 года.

- По докладу руководителя газовой службы, в декабре в соседнем подъезде от жильцов было обращение об утечке газа, это была микроутечка в счетчике, она была устранена, - сказал глава региона Василий Голубев, уточнив, что в последний раз здание обследовалось в апреле 2018.

Жильцы рассказывают, что батареи зимой были чуть теплыми. Люди из года в год, как только приходили холода, включали газовые конфорки, чтобы отапливать квартиры. Нередко из-за перебоев с горячей водой приходилось на газе нагревать воду.

- Такая ситуация во всех многоэтажных домах вокруг. Мы не раз жаловались в управляющую компанию, но ничего не менялось. В этом квартале всем приходилось отапливать квартиры на свой страх и риск, включая газовые приборы. Может, поэтому все и случилось, - считает жительница соседнего дома Валентина Ивановна.

Вот что рассказал житель дома, где произошел взрыв:

- Повезло, что наш дом, которому 25 лет, построен на солончаках, - поэтому его строили добросовестно. Стены кирпичные и толстые, и хотя взрыв был мощный, квартиры ниже восьмого этажа второго подъезда практически не разрушены.

Пострадавших на первое время расселили по гостиницам, кто-то остался у родственников или в пунктах временного проживания. С людьми общаются священники-спасатели Шахтинской епархии, специально обученные этому. По словам протоиерея Владислава Касьянова, батюшки, имеющие опыт работы в ЧС, пытаются оказать семьям прежде всего духовную поддержку. Выясняют, в чем нуждаются пострадавшие, и помогают им чем могут.

Власти Ростовской области обещают выделить пострадавшим от 200 до 600 тысяч рублей, семье погибшей женщины - один миллион рублей. Президент страны дал поручение правительству оказать людям всестороннюю помощь.

МЧС

Очередная трагедия со взрывом бытового газа в городе Шахты в который раз поставила вопрос - как выходить из ситуации? В понедельник от ростовских депутатов поступило предложение обязать законом устанавливать в домах газовые датчики-анализаторы. Ранее после взрыва в Магнитогорске по этой проблематике высказались в МЧС. Там пока осторожны в рекомендациях. На днях научно-техническому управлению МЧС дали задание провести анализ ЧС и через две недели представить выводы, предложения. Ситуация не так проста. Дело в том, что уже давно газовые службы при установке газового оборудования требуют установку и систем безопасности с уловителями газа, и сопряженными с ними отсекателями, перекрывающими подачу "голубого топлива". При этом потребителю в обязательном порядке согласно постановлению правительства РФ необходимо заключить договор с обслуживающей организацией. А не будут брать, не подключат газ. Все, как фильме. Но при этом проблем от этого меньше не становится. Датчики и отсекатели газовые службы предлагают свои. Как правило, дорогие. Менять и ремонтировать вышедшее из строя некачественное оборудование стоит также немалых денег, которых у населения, особенно в глубинке, как правило, нет. Дешевым решением тут мог бы стать по старинке нос соседа. Но и тут в последние годы появилась проблема. С развитием технологий наши квартиры стали превращаться в герметичные мешки. Вместо старых деревянных рам стали устанавливать двойные, а то и тройные пластиковые. А двери превратились чуть ли не в сейфовые. Так что утечку газа не учует даже самый чуткий нос соседей по лестничной клетке.

Подготовил Тимофей Борисов

Технологии

Трагедии со взрывами газа в жилых домах показывают несовершенство систем оповещения об утечках.

Существует несколько способов сделать более безопасной жизнь людей. К примеру, контроль одорантов в газе позволяет быстрее обнаружить утечку. Это особые вещества, наделяющие газ едким запахом. Сейчас уже предусмотрена необходимость внесения изменений в Правила поставки газа в РФ, которые подразумевают такой контроль, сообщили "РГ" в минстрое. Плюс одорантов в том, что они позволяют людям заметить даже незначительные утечки. Крупные и опасные утечки должна фиксировать техника. "Газоснабжение нуждается в "умных" технологиях. Например, в газоанализаторах с автоперекрытием подачи газа в случае утечки", - говорит исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева. Простейший анализатор стоит 1-2 тысячи. По мнению эксперта, для их покупки надо предусмотреть господдержку. Есть предложение ставить плиты с отключением подачи газа, если гаснет пламя. Но их тоже придется покупать жильцам.

Подготовила Ирина Жандарова

Безопасность

По поручению Александра Бастрыкина Главным следственным управлением по Северо-Кавказскому федеральному округу возбуждено уголовное дело о "причинении смерти по неосторожности" по факту взрыва газа в городе Шахты Ростовской области. На месте происшествия продолжаются спасательные работы. После их завершения следователи приступят к осмотру. Пока допрашиваются жильцы дома и очевидцы . Идут выемки и обыски в газоснабжающей и управляющей компаниях. В качестве приоритетной рассматривается версия взрыва в результате утечки бытового газа. После каждого массового происшествия по стране разносятся десятки фейковых новостей. Так было в Кемерово, так было в Керчи и Магнитогорске. Любое несчастье с массовыми жертвами становится идеальной почвой для распространения фейков и откровенной дезинформации. Когда следствие не может быстро назвать причину происшествия, появляются те, кто "все знает". Каждый факт, который, как нас уверяют, от нас скрывают, становится лакомым кусочком дезинформатора. Во взрыв бытового газа никто верить не хочет - это банально и не дает возможности с кем-то свести счеты и полить грязью. Поэтому сложился целый пласт своих, но больше закордонных "спецов", которые начинают распространять новость, чтобы посеять панику и получить как минимум лайки, как максимум деньги от спонсоров. Сразу после обрушения подъезда, появилась новость, что в Магнитогорске видели террористов с оружием. Вспомним Керчь. Там было также - сразу якобы нашли очевидцев, уверяющих, что кроме убийцы Рослякова видели его подельников в масках. Интересный момент - в одном из федеральных СМИ назвали имя магнитогорского террориста. Якобы о нем рассказал местный таксист, а тому - правоохранители. Обыватели не заметили, что то же имя террориста упоминали и в керченском расстреле, и даже прир пожаре в "Зимней вишне". Когда этот фейк заметили, репортаж аккуратно изменили.

Подготовила Наталья Козлова