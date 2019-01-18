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18.01.2019 18:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Все погибшие при взрыве газа в Шахтах похоронены

Текст: Руслан Мельников (Ростов-на-Дону)

В Шахтах похоронили всех жителей города, которые погибли в результате взрыва газа в доме № 16 по улице Хабарова.

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Как сообщает пресс-служба администрации города Шахт, в Покровском кафедральном соборе состоялось отпевание Ольги, Владимира и Татьяны Пашутиных. Отпевание совершил настоятель собора, иерей Алексей Теличкин.

Пашутиных похоронили на новом кладбище города Шахты.

Накануне в хуторе Новодонецком и поселке Каменоломни похоронили еще двух погибших Викторию Ларикову и Людмилу Власову.

Напомним, при взрыве газа в девятиэтажном доме утром 14 января были разрушены четыре квартиры на восьмом и девятом этажах. В результате трагедии погибли пять человек.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Общество Утраты Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Взрывы газа в домах
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