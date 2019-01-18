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18.01.2019 10:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Спасенного в Магнитогорске младенца выписали из реанимации

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

Одиннадцатимесячного Ваню Фокина, спасенного из-под завалов рухнувшего подъезда в Магнитогорске, перевели из отделения реанимации в обычную палату. Об этом со ссылкой на министра здравоохранения РФ Веронику Скворцову сообщил ТАСС.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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"Уже в палате, уже не в реанимации. Мама с малышом очень комфортно устроены. Надеемся, что может быть к годику уже можно будет думать о выписке", - цитирует Скворцову агентство.

Год Ване Фокину исполнится 16 февраля. Как уже сообщала "РГ", у пролежавшего под завалами более 35 часов младенца была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, переломы, серьезное обморожение конечностей, нарушение функции почек, переохлаждение и обезвоживание. Диагностические исследования, проведенные уже в Москве, показали что повреждений мозга у малыша нет, функцию почек удалось восстановить.

Кроме того врачам удалось спасти ножку младенца, которая была серьезно обморожена. На данный момент мальчик самостоятельно ест, ведет себя активно, хорошо реагирует на эмоциональное общение. На днях его в больнице навестили хоккеисты магнитогорского "Металлурга".

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске
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