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18.01.2019 15:00
Рубрика: Российский автопром

РОАД: До 30% авто с пробегом в России имеют скрученный пробег

Текст: Юлия Кривошапко

От 10 до 30 процентов подержанных автомобилей в России имеют скрученный пробег. Такие данные со ссылкой на экспертные оценки озвучил глава ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Олег Мосеев.

По его мнению, бороться с этим нужно, одновременно делая историю автомобиля и ужесточая ответственность за по сути мошеннические действия.

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
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"Ответственность нужно разделить на две части. Во-первых, предусмотреть ее для тех, кто предоставляет услуги по скручиванию пробега. Здесь все просто, я надеюсь, что эти изменения в законодательство удастся принять уже в этом году, - рассказал Мосеев на пресс-конференции. - Во-вторых, нужно ввести санкции непосредственно для продавцов таких машин. Но здесь вопрос упирается в то, что нужно учесть интересы добросовестных автовладельцев, которые при покупке могли не знать, что на автомобиле скручен пробег. Сейчас мы вместе с депутатами Госдумы обсуждаем наиболее приемлемый вариант этой ответственности. В любом случае, для вступления этих норм в силу потребуется переходный период - два-три года".

Кроме того, в РОАД предлагают вносить актуальные данные о пробеге автомобиля при продаже полисов ОСАГО. "Через обязательное страхование автогражданской ответственности проходят все автомобили и, если хотя бы один раз в год будет фиксироваться пробег, это заметно повлияет на ситуацию", - уверен Олег Мосеев.