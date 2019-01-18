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Рубрика: Культура

Симфонический оркестр Татарстана получил собственный абонемент в Москве

Текст: Лейла Гучмазова
Фото: Государственный симфонический оркестр республики Татарстан Фото: Государственный симфонический оркестр республики Татарстан
Фото: Государственный симфонический оркестр республики Татарстан

Один из старейших в стране и уж несколько лет находящийся в прекрасной форме Государственный симфонический оркестр республики Татарстан не раз собирал в Москве лучшие залы, так что рано или поздно он должен был получить собственный абонемент. Такое признание заслуг равно престижно и трудно: в филармоническом цикле профессиональный уровень на виду, а уровень амбиций тем более.

В своем состоящем из трех концертов "Абонементе №17" Госоркестр Татарстана поднял планку, удивив сложной нестандартной программой и пригласив мировых звезд. Вечер открытия вобрал Концерт №2 для скрипки с оркестром Бартока с солирующим Рено Капюсоном и "Песнь о земле" Малера, исполняемых у нас нечасто.

Фото: РИА Новости
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В первой части оркестр и солист приноравливались не столько к залу с его специфичной акустикой, сколько друг к другу. Субтильный, собранный, суховатый, по виду вполне в себе уверенный суперзвезда Рено Капюсон очень по-французски умеет быть в одном возрасте и в ровной профессиональной форме, а также состоять в приятельских отношениях со Вторым концертом для скрипки с оркестром Белы Бартока, словно бы не имеющим для него технических трудностей. В первой части он обаял полированным легато и гладкими хроматизмами, а оркестр - умением не затмевать солиста, даже не питая к нему особого трепета.

Вторая часть стала тестом на управляемость оркестра, и теперь-то он показал и свои исполнительские способности, и умение обмениваться с солистом репликами, и мгновенную реакцию на дирижера. Так что его лихие крещендо смотрелись заслугой скорее внушавшего подопечным энергию Александра Сладковского, чем кого-то еще. На финальном тутти он даже подпрыгнул, завершив дело восклицательным знаком, и неспроста получил в итоге аплодисментов вровень с солистом.

Увы, этот прекрасный по эмоциям момент меломаны больше не увидят - Рено Капюсон настоял на невозможности трансляции, хотя именно бесплатными трансляциями Московская государственная филармония поддерживает и привлекает публику. Но вторую часть вечера с "Песней о земле" Малера все еще можно посмотреть-послушать на ее официальном сайте, радуясь крупным планам и приятному отсутствию рекламы.

"Песнь о земле", симфонию для голосов с оркестром воплощали тенор Сергей Радченко и баритон Борис Пинхасович. Первый выглядел несколько скованно, но обиходил все непростые темы, хоть и проигрывая в мощи силам оркестра. Баритон звучал основательнее и живее, да и оркестр с маэстро Сладковским увлеклись чередой песен, впрочем, не теряя ни головы, ни уважения к авторским идеям. Так что малеровский поклон средневековой китайской поэзии получилась в меру созерцательным, но в сути очень энергичным и плотным.

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Итогом стали довольно культурные бисы, не желающая расходиться радостная публика в холле и хорошие перспективы на следующие концерты, абонементные в феврале и марте (ближайшим будет гурманский с Брукнером и Рихардом Штраусом в программе и виолончелистом Марио Брунелло) и в других циклах ("Звезды XXI века" в апреле с импрессионистами - оцените диапазон). А Государственный симфонический Татарстана теперь уже не сам по себе оркестр, а прецедент единственного нестоличного коллектива с собственным абонементом в Москве - отличный стимул для всей отрасли.

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