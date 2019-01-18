СК: Взрыв газа, а не теракт - приоритетная версия по Магнитогорску

Официальный представитель СК России Светлана Петренко отметила, что следователи сразу начали отрабатывать все возможные версии трагедии. Однако на сегодняшний день, по итогам добытой информации, приоритетной остается версия о взрыве бытового газа.
"Взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых с места происшествия фрагментах дома экспертами и криминалистами обнаружено не было", - подчеркнула представитель Следственного комитета.
Петренко добавила, что в рамках расследования назначен и проводится комплекс экспертиз: судебно-медицинские, взрывотехническая, пожарно-техническая и иные. Наряду с этим, по ее словам, идет сбор других доказательств, допрашиваются свидетели, очевидцы и потерпевшие.
В СК указывают, что выводы о причине произошедшего можно будет сделать только по итогам проведения комплекса следственных действий и тщательного анализа совокупности полученных доказательств. В связи с этим Светлана Петренко советует не доверять сообщениям террористических организаций. Ведь они зачастую, по ее словам, приписывают себе резонансные происшествия, произошедшие по всему миру.
Напомним, 31 декабря 2018 года в Магнитогорске Челябинской области рано утром произошел взрыв, разрушивший целиком подъезд многоквартирного дома. Погибли 39 человек.
Спасателям спустя сутки удалось найти под завалами живого 11-месячного младенца. В настоящее время он проходит лечение в Москве. Сегодня мальчика выписали из реанимации.