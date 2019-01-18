СК: Взрыв газа, а не теракт - приоритетная версия по Магнитогорску

Новости

Врачи прошли мимо лежащего человека после обеда в KFC 11:51
В Первоуральске полицейские спасли людей из горящего дома 11:41
В Россию приедет президент Австрии 11:36
Найдена главная причина набора веса 11:35
В экипировку российских саперов включат круглого робота 11:30
Пилот Су-34 найден живым в Охотском море 11:25
"Санса" рассказала, что актерам "Игры престолов" запрещали мыть голову 11:17
УАЗ продолжил масштабное обновление "Патриота" 11:14
Два экипажа "МАЗ-СПОРТавто" вошли в топ-10 по итогам "Дакара" 11:08
Стали известны герои нового фильма по вселенной DC "Новые Боги" 10:55
Спасенного в Магнитогорске младенца выписали из реанимации 10:55
Умер летописец истории донских армян Антраник Малхасян 10:45
СК опубликовал видео c места взрыва газа в Заполярье 10:43
Депутат предложил дать москвичам абонемент на парковку у работы 10:42
Япония откажется от сборки истребителей F-35 10:41
Житель Башкирии выжил, упав с девятого этажа в вентиляционную шахту 10:37
В Хабаровском крае столкнулись два истребителя Су-34 10:33
Около 130 трансплантаций в год смогут проводить в Боткинской больнице 10:29
Москвича зарезали из-за долга в 200 тысяч 10:17
В ДТП под Новосибирском погиб мужчина и пострадал ребенок 10:17
Синоптики зафиксировали самую теплую зимнюю ночь в столице 10:10
В Рыбинске построят гидрографическое судно для ВМФ 10:06
Составлен рейтинг лучших российских зимних курортов 10:05
Россияне бросились покупать новую Lada Granta 10:02
В Чечне жителям списали более 9 млрд рублей долгов за газ 09:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале и марте
В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале и марте
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
Составлен рейтинг лучших российских зимних курортов
Составлен рейтинг лучших российских зимних курортов
18.01.2019 11:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК: Взрыв газа, а не теракт - приоритетная версия по Магнитогорску

Текст: Иван Петров
В Следственном комитете России отреагировали на анонимное заявление террористической группировки ("Исламское государство" - запрещено в России), взявшей на себя ответственность за взрыв в Магнитогорске в конце прошлого года. В одной из арабских газет сегодня было размещено заявление о том, что повлекший обрушение целого подъезда жилого дома взрыв в Магнитогорске был намеренным. Другими словами, теракт.

Официальный представитель СК России Светлана Петренко отметила, что следователи сразу начали отрабатывать все возможные версии трагедии. Однако на сегодняшний день, по итогам добытой информации, приоритетной остается версия о взрыве бытового газа.

"Взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых с места происшествия фрагментах дома экспертами и криминалистами обнаружено не было", - подчеркнула представитель Следственного комитета.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Путин поручил расселить разрушенный взрывом дом в Магнитогорске

Петренко добавила, что в рамках расследования назначен и проводится комплекс экспертиз: судебно-медицинские, взрывотехническая, пожарно-техническая и иные. Наряду с этим, по ее словам, идет сбор других доказательств, допрашиваются свидетели, очевидцы и потерпевшие.

В СК указывают, что выводы о причине произошедшего можно будет сделать только по итогам проведения комплекса следственных действий и тщательного анализа совокупности полученных доказательств. В связи с этим Светлана Петренко советует не доверять сообщениям террористических организаций. Ведь они зачастую, по ее словам, приписывают себе резонансные происшествия, произошедшие по всему миру.

Напомним, 31 декабря 2018 года в Магнитогорске Челябинской области рано утром произошел взрыв, разрушивший целиком подъезд многоквартирного дома. Погибли 39 человек.

Спасателям спустя сутки удалось найти под завалами живого 11-месячного младенца. В настоящее время он проходит лечение в Москве. Сегодня мальчика выписали из реанимации.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Спасенного в Магнитогорске младенца выписали из реанимации
Минобороны сообщило подробности столкновения двух Су-34
WSJ: США могут отменить пошлины на товары из КНР
В двигателе ракеты "Ангара" обнаружили опасный дефект
Не менее 20 человек погибли в результате теракта в Колумбии