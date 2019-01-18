США заявили о ликвидации командного пункта ДАИШ в Сирии

Возглавляемая США так называемая антитеррористическая коалиция заявила об уничтожении командного пункта ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ") в сирийской деревне Эс-Сафафия. Штаб террористов, находившийся в мечети, был ликвидирован точечным ударом.

В сообщении коалиции, которое приводит РИА Новости, говорится, что ДАИШ использует охраняемые законом здания, такие как больницы и мечети, в результате чего эти объекты теряют свой защищенный статус.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил 19 декабря о начале вывода американских войск из Сирии, заявив, что боевики в Сирии уничтожены. В настоящее время в САР насчитывается около двух тысяч официальных американских военнослужащих.