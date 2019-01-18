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18.01.2019 01:56
Рубрика: Культура

Светлана Лобода впервые станет наставником в проекте "Голос. Дети"

Текст: Александр Алексеев

В шестом сезоне состав наставников детского "Голоса" снова изменится. Этот проект стартует уже в феврале, и оказаться в престижных красных креслах вновь согласились Пелагея (в пятый раз) и  Валерий Меладзе (в третий). А вот экс-солистка герлз-бэнда "ВИА Гра" и финалистка "Евровидения-2009" Светлана Лобода станет наставником впервые. Но выбор именно ее кандидатуры справедлив и актуален.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Предоставлено Первым каналом
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Светлана Лобода ныне - одна из самых успешных певиц СНГ. По количеству хитов она опережает многих коллег по цеху. "Твои глаза", "К черту любовь", "Парень" и "SuperStar" на слуху, постоянно находятся в ротации музыкальных каналов. При этом репертуар Лободы очень широк. Помимо фривольных, зажигательных поп-песен она охотно исполняет и совсем иные. Например, "Десятый наш десантный батальон" Булата Окуджавы или военную песню "Журавли" из репертуара Марка Бернеса. А в 2018 году Светлана дебютировала и в качестве музыкального продюсера - в сингле Филиппа Киркорова "Цвет настроения синий".

Поэтому Светлана Лобода, конечно, сможет научить детей многому: и профессионализму, и искренности в исполнении, и сценографии, и (что может быть важнее всего!) трудолюбию в работе над песнями.

Фото: instagram.com/dorn_ivan
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Ведь о том, как она вкалывает в студии и при подготовке концертов, лично выверяя все до мелочей (от состава музыкантов до постановки света и нюансов режиссуры), в шоу-бизнесе ходят легенды. Этой осенью Лобода так дотошно и неутомимо репетировала перед своими тремя концертами в московском "Крокус Сити Холле", что даже попала в больницу.

Примечательно, что в этом сезоне проекта "Голос. Дети" все наставники - сами родители и поэтому обладают не только музыкальным опытом, но и педагогическим. У Валерия Меладзе, например, четверо детей. Пелагея 21 января 2017 года родила дочь Таисию (из-за чего и пропустила один сезон проекта).

У Лободы - две дочери. Старшей - семь лет, младшей - чуть больше полугода. А значит, что и с творческими детьми, которые появятся на "слепых прослушиваниях" в проекте "Голос. Дети", да и в дальнейшем, эти наставники смогут чувствовать себя комфортно и по-родительски бережно, ободряюще, педагогически тонко.

Кстати

Дата старта проекта "Голос. Дети" будет объявлена уже в конце января

Культура Музыка
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