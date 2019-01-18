УАЗ продолжил масштабное обновление "Патриота"

С февраля текущего года комплектации внедорожника УАЗ "Патриот" станут более гибкими. Новая сетка опционального оснащения коснется начальных и средних комплектаций - их можно будет дополнить оборудованием, которое в начальных исполнениях внедорожника было ранее недоступно, как следствие, у покупателей появится больше свободы для маневра при выборе автомобиля.

Например, автомобили начальной комплектации "Классик" и чуть более богатой комплектации "Оптимум" можно будет дополнить "противотуманками", которые сейчас положены исключительно для машин в богатых комплектациях "Престиж" и "Максимум". Кроме того, для внедорожников в начальной комплектации "Классик" можно будет заказать дополнительный отопитель салона и мультимедийную систему с сенсорным дисплеем и навигацией. Сейчас это оборудование доступно для "Патриотов" со "второго" в списке комплектаций исполнения "Оптимум".

Сегодня автомобили комплектации "Оптимум" штатно оснащаются кондиционером, но с февраля клиенты наконец смогут заказать пакет "Климат" (климат-контроль, плюс атермальные стекла), который опционально доступен пока только для предтоповой версии "Престиж" и входит в базовое оснащение старшей комплектации "Максимум".

Или, скажем, на сегодня датчики парковки спереди и сзади, равно как камера заднего вида, присутствуют только в комплектации "Максимум", но с февраля покупатели смогут заказать это оснащение в составе "Пакета безопасной парковки" также на машины в менее дорогом исполнении "Престиж".

"Пересмотром уровня оснащения начальных и средних комплектаций мы продолжили масштабное обновление "Патриота", которое внедорожник пережил прошлой осенью. Теперь же клиентам не придется переплачивать за ненужное им оборудование или жертвовать важным для себя оснащением в погоне за выгодной ценой", - говорится в официальном пресс-релизе российской марки.

В то же время, как следует из постов пиар-службы УАЗ в соцсетях, ульяновский завод задействовал более гибкую политику в плане предоставления опций, прислушавшись к пожеланиям клиентов марки.