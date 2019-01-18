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18.01.2019 09:43
Рубрика: В мире

В Японии официально объявили о визите Абэ в Россию

Текст: Александр Ленин

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ 22 января посетит с рабочим визитом Россию, где пообщается с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава японского правительства сделает остановку в Москве по пути на Всемирный экономический форум в Давосе. В Швейцарии он будет находиться до 25 января.

Ожидается, что лидеры Японии и России Синдзо Абэ и Владимир Путин обсудят проблему заключения мирного договора между странами. Об этом на пресс-конференции рассказал генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

Фото: iStock
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В поездке японского премьера будет сопровождать министр иностранных дел Таро Коно. Глава японского внешнеполитического ведомства 14 января в Москве пообщался с российским коллегой Сергеем Лавровым, где также затронул проблематику мирного договора.

Напомним, что российский лидер Владимир Путин и руководитель японского кабмина Синдзо Абэ 14 ноября прошлого года на встрече в Сингапуре договорились ускорить двусторонний диалог по мирному диалогу на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Между тем глава МИД РФ Сергей Лавров накануне указал на сохраняющиеся в подходах Москвы и Токио разногласия к вопросу заключения мирного договора между странами.

"Не буду скрывать, у нас сохраняются существенные разногласия, позиции изначально были диаметрально противоположными, мы об этом не раз говорили. Но политическая воля наших лидеров полностью нормализовать отношения между Россией и Японией побуждает нас этот диалог активизировать", - подчеркнул он.

Российская сторона призывает Токио признать итоги Второй мировой войны, включая суверенитет РФ над южными Курильскими островами. Это является ключевым условием для достижения подвижек в двусторонних переговорах.

В мире Восточная Азия Япония Отношения России и Японии
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