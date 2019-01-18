В Сеть утекло видео рендера LG G8. Он скучный и унылый

На канале портала 91mobiles на YouTube опубликовано видео с рендером предполагаемого флагманского смартфона LG G8, презентация которого ожидается только в конце следующего месяца на выставке Mobile World Congress (MWC) 2019 в Барселоне.

Если утечка окажется правдивой, то преемник LG G7 ThinQ вряд ли будет привлекателен - прежде всего, потому что минимально от него внешне отличается. Судя по представленной 3D-модели, LG не стала ввязываться в гонку "дырявых" дисплеев, оставив в верхней части 6,1-дюймового экрана вырез - такой же, как у предшествующей модели. Место для разблокировки смартфона отпечатком пальца опять же определено на задней панели - компания игнорирует тренд на подэкранный дактилоскопический датчик. Основная камера так и осталась сдвоенной, только теперь расположена горизонтально, а не вертикально.

Никаких других данных о возможных характеристиках, спецификациях или цене гаджета на данный момент нет. Но с таким подходом не очень понятно, чем компания LG собирается удивлять потребителей. Пока можно только оптимистично надеяться, что информация о новом аппарате не подтвердится, и он окажется более инновационным.