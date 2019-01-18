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18.01.2019 17:00
Рубрика: Легковые авто

Volvo заменит V40 новым кроссовером

Текст: Борис Захаров
Фото: Пресс-служба Volvo. Фото: Пресс-служба Volvo.
Фото: Пресс-служба Volvo.

Хэтчбек Volvo V40 и родственная ему "пятидверка" повышенной проходимости Volvo V40 Cross Country, базирующиеся на старой фордовской платформе Ford Global C, покинут конвейер шведской марки уже в текущем году.

Как намекнул старший вице-президент европейского отделения Volvo Лекс Керсемакерс, преемник семейства V40 будет более стильным, внедорожным и технологически развитым.

Очевидно, что покупателям следует ждать компактный купеобразный кроссовер, базирующийся на новой "тележке" СМA (такой же, как у Volvo XC40), допускающей установку как ДВС, так и гибридных и электрических силовых агрегатов.

По информации инсайдеров в шведской компании, внешне такой автомобиль будет напоминать концепт-кар Concept 40.2, показанный в 2016 году. Характерные черты такого автомобиля - высокая подоконная линия, увеличенный клиренс, купеобразная крыша и короткие свесы.  

Фото: Пресс-служба Volvo.
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Задняя подвеска нового кроссовера почти наверняка будет многорычажной, в списке опций будет числиться полный привод. О том, какой будет моторная гамма, можно судить по еще одной новинке, представленной также на днях китайской компанией Geely (Volvo принадлежит этому автогиганту из КНР).

Над дизайном купе Geely FY11 работали стилисты под управлением Питера Хорбери, ранее работающим в Volvo. В основе китайского кросс-купе лежит платформа CMA. В качестве силовых агрегатов предусмотрены 1.5-литровый бензиновый 177-сильный турбомотор, 2-литровый 238-сильный "атмосферник" и гибридная установка на базе 1,5-литрового агрегата и 48-вольтового стартер-генератора. Трансмиссия - "робот" с двумя сцеплениями.

Напомним, что производство купеобразных исполнений компактных и среднеразмерных кроссоверов - один из главных трендов современной автомобильной индустрии. Так, Skoda недавно рассекретила купеобразный кроссовер Skoda Kodiaq GT, который получился ниже и короче стандартного Kodiaq. А Volkswagen готовится вывести на рынок версию кросс-купе своего среднеразмерного SUV Teramont. Вероятнее всего, такой автомобиль получит название Volkswagen Teramont Coupe.

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