Ученых поразили зубы 104-тысячелетнего ребенка

Палеоантрополог Сонг Син из Китайской академии наук в Пекине и ее коллеги установили, что зубы у древнейших гоминидов росли с такой же скоростью, как у современных людей.

Как сообщает Science News, исследователи провели анализ окаменелых останков ребенка, который жил примерно 104 тысячи лет назад (по другим данным - более 200 тысяч лет назад). Он умер в возрасте шести с половиной лет.

На анализ отдали хорошо сохранившуюся верхнюю челюсть, на которой было семь зубов. Они были отсканированы в Европейском фонде синхротронного излучения (ESRF) во Франции Полом Таффоро. Использование рентгена помогло установить, что первый коренной зуб прорезался у ребенка за несколько месяцев до смерти.

Это соответствует темпам роста зубов у современных детей. При этом корни других зубов, найденных в окаменелости, росли немного быстрее, чем у современных людей.

Впрочем, ученые все равно пришли к выводу, что общий рост и развитие зубов древнего ребенка соответствует диапазону, наблюдаемому у детей сегодня.

Предположительно, он принадлежал к восточноазиатской популяции гоминидов, для которых была характерна относительно большая продолжительность жизни и длительный период ухода за детьми.

Исследователи утверждают, что это самый старый известный случай роста зубов у человека в Восточной Азии. К слову, изученные останки были найдены в Китае еще в конце 1970-х годов.