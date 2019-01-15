В Индии найдена таинственная уходящая под землю древняя плита

На юго-востоке Индии археологи обнаружили каменную плиту с надписью и изображениями возрастом около 800 лет, большая часть которой находится под землей.

Как сообщает Times of India, на плиту археологам указали местные жители. Предварительно установлено, что она относится к XIII веку. Резьба на поверхности камня изображает быка, солнце и луну.

Подобная техника характерна для искусства периода правления династии Какатия, которая управляла одноименным царством (сейчас это территория штата Андхра-Прадеш) с XII по XIV века.

На плите также выбита надпись, которую пока не удалось расшифровать. Дело в том, что над поверхностью земли находится лишь часть камня. Примерно две трети плиты находятся в почве.

Находку обследовали специалисты из Культурного центра Виджаявада и Амаравати. Они признали ее археологической ценностью и призвали власти защитить артефакт от мародеров.