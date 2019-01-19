Эксперт: Сербы нуждаются в поддержке России

Состоявшийся 17 января официальный визит президента РФ Владимира Путина в Белград вновь продемонстрировал исторически тесный и теплый характер российско-сербских отношений. В настоящее время именно Россия, как постоянный член Совета Безопасности ООН, способна реально блокировать все решения на международном уровне, угрожающие безопасности Сербии и интересам всех сербов на Балканах. Такой позиции придерживается старший научный сотрудник Института славяноведения РАН, международный обозреватель МИА "Россия сегодня" Петр Искендеров.

Эксперт отмечает, что в самой Сербии в условиях продолжающихся массовых акций протеста позиции президента Александра Вучича несколько пошатнулись.

"Социальный состав протестующих крайне широк, как и их требования, - подчеркивает он. - Сербскому президенту ставят в вину давление на оппозиционные СМИ, причастность к коррупции и даже стремление "сдать" Косово в обмен на членство Сербии в ЕС и НАТО, поскольку ранее сербский президент допустил раздел края на сербскую и албанскую части в целях "нормализации" отношений с Приштиной при посредничестве Евросоюза".

Петр Искендеров с особой настороженностью говорит об осложнении ситуации в Косово и Метохии. "Основными причинами обострения стали односторонние шаги Приштины в плане создания регулярной армии и введения заградительных пошлин в отношении товаров из Сербии и Боснии и Герцеговины, - сообщает аналитик. - При этом если в вопросе о пошлинах Евросоюз выступил хотя бы со словесным осуждением действий своих косовских подопечных, то формирование косовской армии (нацеленной на проведение силовых акций против косовских сербов) не встретило даже словесного осуждения ни в Брюсселе, ни в Вашингтоне".

Между тем эксперт считает, что перспективы развития российско-сербских отношений напрямую зависят от способности сербского руководства выдержать давление Запада, который все более настойчиво пытается оторвать Сербию от России.

"Это давление прослеживается по таким направлениям, как попытки заставить Сербию заморозить сотрудничество с Россией в области энергетики, отказаться от предоставления дипломатического иммунитета сотрудникам Российско-сербского гуманитарного центра (РСГЦ) в Нише, свернуть военно-техническое сотрудничество в условиях, когда соседние балканские страны во главе с Хорватией активно вооружаются американским оружием, и даже присоединиться к антироссийским санкциям, - констатирует он. - Александар Вучич всячески подчеркивает, что его страна не намерена вводить санкции против России. Однако действующий с 2015 года План индивидуального партнёрства Сербии с НАТО при одновременном отказе сербской стороны от предоставления дипломатического иммунитета российским сотрудникам РСГЦ оставляют определенные сомнения в отношении дальнейших внешнеполитических планов Белграда".

Положение сербов в Боснии и Герцеговине

Следует отметить, что Кремль внимательно следит за ситуацией в Боснии и Герцеговине, которую Запад насильно пытается "затянуть" в НАТО, перекладывая при этом вину за проблемы в стране исключительно на сербов. Как подчеркнул на днях посол РФ в Сараево Петр Иванцов, "у России есть серьезные международные обязательства перед БиГ и ее народами". "В этой связи Москва последовательно выступает в поддержку Дейтонских мирных соглашений, положивших конец кровопролитию в БиГ в 1995 году", - отметил высокопоставленный дипломат.

В этой связи внимание экспертного сообщества привлекла состоявшаяся в Белграде беседа Владимира Путина с председательствующим в президиуме Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком, а также президентом Республики Сербской Желькой Цвиянович.

"У нас сейчас продолжается процесс становления госорганов Боснии, - проинформировал российского лидера Милорад Додик. - Есть, конечно, много проблем. Как и всегда бывает в Боснии, постоянно выдвигаются какие-то условия, и бошняки сейчас выдвигают нам условия, что они пойдут на всё, если мы согласимся на путь в НАТО, а мы, сербская часть, естественно, на это не согласны".

Складывающуюся в Боснии ситуацию уже прокомментировал и глава российского МИДа Сергей Лавров: "На днях прочитал, что в США в отношении Боснии и Герцеговины уже давно идет достаточно критический разговор о том, что сербы в Боснии играют деструктивную роль. Недавно какой-то мозговой центр в США указал, что пора отказаться от Дейтонских соглашений, потому что сербы будут тормозить вступление Боснии и Герцеговины в НАТО. То есть цель опять поставлена - не благополучие Боснии и Герцеговины и всех ее трех государствообразующих народов, а вступление Боснии и Герцеговины в НАТО. Вот, с чем мы не можем согласиться, потому что это менталитет прошлого, если не позапрошлого века. В ситуации, когда все мы провозгласили стремление построить общее экономическое, гуманитарное пространство, обеспечить в Евроатлантике неделимую, равную безопасность, это все является подменой международного права натоцентричными, а не универсальными правилами. Таких примеров можно привести множество".

При этом не только в Вашингтоне, но уже и Анкаре стали говорить о том, что Дейтонские соглашения нуждаются в пересмотре, так как в их нынешней форме они якобы не принесут решения относительно будущего Боснии и Герцеговины. Эту мысль в среду озвучил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с главой Хорватии Колиндой Грабар-Китарович, находившейся с официальным визитом в Анкаре. "ООН должна вмешаться и сделать важный шаг к пересмотру Дейтонских соглашений", - цитирует слова турецкого лидера агентство Anadolu.

Россия же последовательно выступает в поддержку Дейтона, его основополагающих принципов суверенитета, независимости, территориальной целостности Боснии и Герцеговины, ее дейтонской структуры из трех равноправных государствообразующих народов и двух энтитетов с широкими конституционными полномочиями, безальтернативности равноправного диалога, компромисса и консенсуса между ними по всем представляющим взаимный интерес вопросам. "Убеждены, что только на этой основе - равноправия и взаимного уважения, учета законных интересов друг друга - можно строить будущее государства и общества, - считает посол Петр Иванцов. - Да, дейтонская схема сложная, многоуровневая, но вполне работоспособная и, что самое главное, на практике обеспечивает необходимую координацию и реализацию интересов всех народов в интересах мира, стабильности и безопасности, социально-экономического развития. Все, что требуется - это открытость к диалогу и конструктивное отношение к партнерам".

Между тем



Комментируя корреспонденту "Российской газеты" происходящие события в регионе, доктор политических наук, профессор МГИМО Елена Пономарева отметила, что Балканы в очередной раз стали ареной столкновения интересов ведущих игроков мировой политики. При этом коллективный Запад стремится втянуть в НАТО все бывшие республики Югославии. Для этого совместные усилия Вашингтона и Брюсселя сконцентрированы на окончательном решении "сербского вопроса" и минимизации, а в идеале - к сведению к нулю - здесь российского культурно-гуманитарного, экономического (прежде всего, энергетика) и политического присутствия.

Между тем в Кремле есть полное понимание происходящих процессов на Балканах и осознание значимости данного региона в контексте геополитических интересов Москвы. Подтверждением этого тезиса может служить и то, что сразу после возвращения из Белграда Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности, на котором "обсуждались итоги переговоров, состоявшихся во время визита президента России в Сербию, затрагивалась, в частности, косовская проблематика".