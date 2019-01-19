Энергоблок Ровненской АЭС вновь подключили к сети

Третий энергоблок Ровненской АЭС вновь подключен к сети после устранения неполадок, продолжается набор мощности, сообщила пресс-служба генерирующей компании "Энергоатом".

По данным специалистов, радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм.

"Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не зафиксировано", - отчиталась администрация атомной станции.

Напомним, в пятницу в 23:54 по местному времени третий энергоблок АЭС был отключен от энергосети в результате действия аппаратуры технической защиты.