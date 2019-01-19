Как вам такие мероприятия, как Матч звезд?

Рене Фазель: Кому-то они нравятся, кому-то не очень. Но это хорошее мероприятие, особенно для болельщиков.

Прокомментируете отмену Кубка мира? Сделан ли шаг к тому, чтобы игроки из НХЛ поехали на следующую Олимпиаду?

Рене Фазель: Для меня стало несколько удивительным то, что НХЛ не смогла договориться с профсоюзом игроков по поводу Кубка мира. Но что есть, то есть. Конечно, я немного разочарован из-за этого. Если они не смогли прийти к соглашению в этом вопросе, то не похоже, что они смогут сделать это по поводу Олимпиады в Пекине. Нам остается только наблюдать за ситуацией. И я надеюсь, что игроки НХЛ все-таки поедут на Олимпиаду.

Планируется ли развитие хоккейной Лиги чемпионов и будут ли в нее включены российские клубы?

Рене Фазель: Я не слишком вовлечен в организацию Лиги чемпионов. КХЛ не особенно заинтересована в участии своих клубов. Думаю, что будущее этого турнира за сокращением количества участников. Их слишком много. Но посмотрим, возможно, в один прекрасный день обладатель Кубка Гагарина сыграет и в Лиге чемпионов.

Чемпионат мира пройдет на неделю позже, чем обычно. Будете и дальше сдвигать эти сроки ближе к лету?

Рене Фазель: Конечно нет (улыбается). Да, вы правы. Нынешние сроки - самые поздние в истории. Европейские клубы яро выступают за то, чтобы начинать турнир как можно позже. Но всему есть предел. 9-10 мая - это самое позднее, что мы можем сделать. Регулярный чемпиона НХЛ заканчивается 15 апреля, и для игроков это не слишком хорошо - ждать турнира почти месяц.

Вы не изменили решения не баллотироваться на следующий срок?

Рене Фазель: Нет. Время заканчивать. После 26 лет пора уходить.

Молодежный чемпионат мира-2023 примет Новосибирск или Омск и Новосибирск?

Рене Фазель: При подаче заявок мы обсуждали Новосибирск. И когда решение было принято, мы получили запрос от российской стороны по поводу Омска. Мы в курсе ситуации насчет арены в этом городе. И данный турнир - хороший повод ее реконструировать. Новосибирск точно примет матчи сборной России, а также полуфиналы и финал. Омск же станет вторым городом. Думаю, ничего плохого в этом нет. От этой ситуации выиграют все.

Не планируете проводить чемпионаты мира в Канаде или США?

Рене Фазель: В 2008 году в Квебеке нам повезло, что "Монреаль" вылетел из плей-офф. Но в это время в Америке проходит Кубок Стэнли. Чемпионат мира - более европейский турнир. Разница во времени тоже играет свою роль. В честь 100-летия мы провели турнир в Канаде, но нам не стоит туда возвращаться. Здесь, в Европе, соревнование успешно. Хватает желающих его принимать. Как вы знаете, заявки на 2023-2025 годы мы принимали до 15 января. По итогам получили три заявки, и в мае в Братиславе официально объявим, что турнир 2023 года пройдет в России, 2024-го - в Чехии, а 2025-го - в Швеции.