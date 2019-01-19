Названы автомобили, от которых не хотят избавляться владельцы

Американские статистическое агентство iSeeCars провело масштабное исследование, целью которого было выяснить, с какими автомобилями, которые приобретались новыми, не хотят расставаться их владельцы. Результаты этого необычного рейтинга оказались любопытными, и "РГ" спешит поделиться ими с читателями

Первый основополагающий вывод, к которому пришли американские эксперты, - большинство моделей, которые владельцы не хотят продавать, относятся к сегменту SUV. Чтобы убедиться в этом, эксперты проанализировала статистику продаж более 6 млн подержанных частных машин, которые приобретались новыми. Средний срок владения внедорожников и кроссоверов, попавшими в первую десятку рейтинга, составил 8,5 лет, что превышает срок владения другими моделями примерно на 15% (около семи лет).

На первой позиции рейтинга обосновался полноразмерный кроссовер Ford Expedition, который к слову, был признан также лучшим автомобилем в своем сегменте за 2018 год согласно "рейтингу удовлетворенности" агентства J.D. Power. В среднем от этого гиганта американские владельцы избавляются не раньше, чем через девять лет. Напомним, что Ford Expedition выпускается американской компанией с 1996 года. Всего существует четыре поколения модели. Продажи текущего, четвертого поколения начались в 2017 году.

Согласно внутренним данным Ford, почти половина покупателей использует эту модель для перевозки прицепов (чаще всего - кемперов), 15% владельцев используют автомобиль в качестве тягача как минимум раз в месяц.

Chevrolet Corvette. Фото: Пресс-служба Chevrolet.

Почти столь же популярен у американцев спорткар Chevrolet Corvette - у него "серебро" рейтинга. Согласно статистике, эта модель меняют владельца также не чаще, чем раз в девять лет. Тем не менее Corvette - единственный суперкар из первой десятки машин, от которых с неохотой избавляются владельцы.

"Такого рода автомобили - это вложение денег, и они не являются транспортным средством на каждый день", - комментирует руководитель агентства iSeeCars Фонь Лю.

На третьей позиции рейтинга Toyota Sequoia - внедорожник, созданный в 2000 году на базе полноразмерного пикапа Tundra. Огромный рамный автомобиль с тремя рядами сидений впервые сменил поколение в 2007 году, а в 2018 году дебютировало текущее, третье поколение модели. По статистике, владельцы продают свои Toyota Sequoia лишь через 8,9 лет.

Очень не хотят расставаться американцы также с Toyota 4Runner (среднеразмерный внедорожник, производимый японской компанией с 1984 года. Существует пять поколений автомобиля). Среднее время владения Toyota 4Runner в США - 8,8 лет.

Honda Accord. Фото: Пресс-служба Honda.

Toyota Avalon (полноразмерный автомобиль, выпускающийся Toyota с 1995 года) перепродают в среднем через 8,6 лет, знакомый нам среднеразмерный кроссовер Ford Explorer и полноразмерный SUV Chevrolet Suburban меняют хозяев в среднем через 8,4 года, Honda Accord, Ford Taurus и Honda Odyssey перепродаются в среднем через 8,3 года.

Помимо очевидной любви американцев к большим SUV, в исследовании отмечается также их привязанность к большим седанам. Пример тому - соответственно пятое, восьмое и девятое место "четырехдверок" Toyota Avalon, Honda Accord и Ford Taurus.

Поделимся с вами и еще несколькими интересными статистическими выкладками iSeeCars, связанными с временем владения теми или иными машинами. Так, агентство приводит рейтинг теперь уже автомобильных компаний, от машин которых американцы не спешат избавляться. В первой десятке расположились Ноnda (среднее время владения - 7,8 лет), Toyota (7,8 лет), Acura (7,6 лет), Subaru (7,3 года), Chrysler (7,3 года), Dodge/Ram (7,2 года), Chevrolet (7,2 года), Ford (7,2 года), Mitsubishi (7,1 год), Porsche (7 лет). Как видите, в списке самых любимых преобладают японские модели, в середнячках - "американцы", а на десятую строчку просочился премиальный "немец".

В разряде легковых автомобилей (седанов, хэтчбеков, универсалов) по самому большому сроку владения лидирует Chevrolet Corvette (9 лет), на втором месте Honda Accord (8,3 года), на третьем - Ford Taurus (8,3 года), затем следуют Toyota Camry (8,1 год), Ford Mustang (8.1 год), Chevrolet Impala (7,9 лет), Volkswagen Passat (7,9 лет), Mazda6 (7,9 лет) и Toyota Corolla (7,8 лет).

В восьмерке пикапов, к которым американцы прикипают на долгие годы, - Toyota Tacoma (7,8 лет), Nissan Titan (7,7 лет), Nissan Frontier (7,7 лет), Toyota Tundra (7,6 лет), Ram Ram Pickup 1500 (7,4 года), Chevrolet Silverado 1500 (7,3 года), GMC Sierra 1500 \(7,3 года), Ford F-150 (7,2 года)