Новый план противоракетной обороны оставит США незащищенными

Недавно принятая в США стратегия развития системы противоракетной обороны (ПРО) не позволит стране защититься от массированной ядерной атаки, а значит не гарантирует ее выживание в случае масштабного конфликта. Такое мнение высказал журнал Forbes.

Автора материала беспокоит, что США вкладывают недостаточно средств в свою ПРО: в десять раз меньше, чем на военную поддержку Афганистана. При этом об отражении массированного ракетного удара, на который способны такие страны как Россия и Китай, речи вообще не идет. Американские военные полагаются на то, что подобная ситуация в принципе невозможна из-за гарантированного и неприемлемого ответного удара со стороны США.

"30 лет скромных инвестиций в оборонные технологии привели нас к тому моменту, когда мы сможем победить небольшую бесхитростную атаку таких стран, как Северная Корея, - пишет обозреватель Forbes. - Например, если США строят оборонительную систему с двумя слоями перехватчиков, через которые должны проникать атакующие ракеты, и каждый слой эффективен на 80 процентов, то теоретически только одна из 25 атакующих боеголовок достигнет своих предполагаемых целей. У Северной Кореи, вероятно, не так много боеголовок, и в настоящее время она все равно не может разместить их на ракетах большой дальности".

Как уже писала "РГ", новая стратегия Пентагона по развитию ПРО предполагает размещение ее элементов (датчиков и перехватчиков) в космосе. Помимо этого будет усилена противоракетная группировка на Аляске: там появятся еще два десятка перехватчиков наземного базирования, и общее число противоракет в итоге вырастет до 64. Кроме того, там появятся новые радары и датчики для немедленного обнаружения иностранных ракет.

Вместе с тем, отмечается в Forbes, реализация даже этого плана потребует десятилетия, а то и больше, а политические циклы короче циклов разработки технологий для сложных оборонительных технологий. Поэтому не факт, что новая администрация не пересмотрит этот план. А через несколько лет появятся новые наступательные технологии, в том числе гиперзвуковые, и стратегия ПРО должна в идеале адекватно отвечать и на эти вызовы будущего, чего на данный момент не просматривается.