Названы самые популярные автомобили Москвы в 2018 году

Автомобильные эксперты продолжают подводить итоги 2018 года. На этот раз аналитики "Автостата" выяснили, какие машины покупали в Москве чаще всего.

Оказалось, что лидер 2017 года сохранил первенство - "бюджетник" Kia Rio разошелся тиражом в 13 500 экземпляров (+6%). На втором месте расположился Volkswagen Polo - его результат 11 900 экземпляров (+47%). Тройку лучших замыкает Hyundai Solaris - 8 800 авто (-26%).

На четвертой позиции еще один "кореец" - кроссовер Creta. В прошлом году было реализовано 7 900 машин (+4%). В топ-5 также попал чешский лифтбек Skoda Octavia - 7 700 автомобилей (+9%).

Далее идут Volkswagen Tiguan (6 400 штук; +19%), Toyota Camry (5 700 штук; +6%), Nissan X-Trail (5 200 штук; +17%) и Renault Kaptur (4 800 штук; +31%).

Всего же в столице 2018 году было продано 238 900 легковых автомобилей, что на 12% больше, чем в 2017 году.

Примечательно, что в этом рейтинге не оказалось моделей АвтоВАЗа. Не так давно российский автогигант подводил итоги 2018 года. По данным вазовцев, именно в Москве и Подмосковье чаще всего покупали автомобили Lada.

В то же время стоит отметить, что самой популярной машиной России в прошлом году стала Lada Vesta. Результат флагмана АвтоВАЗа - 108 364 авто. На втором месте - Lada Granta (106 325 авто), на третьем - Kia Rio (100 148 авто).