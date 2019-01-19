Авиадебоширку с рейса Москва-Дубай привлекли к ответственности

Пассажирку авиарейса Москва-Дубай, совершившего экстренную посадку в международном аэропорту Волгоград, привлекли к ответственности за мелкое хулиганство.

Напомним, сегодня утром в международном аэропорту Волгоград экстренноприземлился авиалайнер, следующий по маршруту Москва-Дубай. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, причиной стало плохое самочувствие пяти пассажиров.

Когда борт заходил на посадку, одна из пассажирок начала агрессивно вести себя и нецензурно браниться. Судя по поведению дамы, она явно была в нетрезвом состоянии. В итоге к моменту, когда лайнер приземлился, к нему были вызваны сотрудники транспортной полиции.

- Командир принял решение отказать ей в полете. Нарушительница доставлена в линейное отделение полиции, где в отношении нее был составлен протокол об административном правонарушении по статье КоАП РФ "Мелкое хулиганство", - прокомментировала происшествие официальный представитель МВД России Ирина Волк.