СМИ: Противоспутниковая система "Нудоль" уже принята на вооружение

Как уже сообщала "РГ", в американских СМИ накануне прошла информация об очередных успешных испытаниях новейших ракет в нашей стране. По данным телеканала CNBC, речь идет о системе ПРО "Нудоль", последние пуски состоялись 23 декабря. Причем речь идет не просто о ракете-перехватчике, а о противоспутниковом оружии. Источники в американской разведке сообщили, что ракету запустили с мобильной установки, в воздухе она провела 17 минут, за которые преодолела около 3 тысяч километров и выполнила поставленную задачу.

Сивков напомнил, что разработка "Нудоль" ведется с советских времен, и об этой системе действительно кое-что известно. К примеру, изначально речь шла о создании эшелонированной территориальной системы противоракетной обороны А-235, призванной защитить Московский промышленный район. На защите столицы стоят ракеты различных типов, и они постоянно модернизируются, что происходит и в данный момент. В последние годы Минобороны РФ неоднократно сообщало об успешных пусках новых противоракет, но никаких деталей испытаний не сообщало. Известно лишь, что возможности перехватчиков сегодня стали заметно выше, чем в советские годы.

Как отмечает Сивков, алгоритм "охоты" за спутниками является секретным, даже набор критериев для определения приоритетных целей широкому кругу неизвестен. Ракету наводят на низковысотные спутники с помощью комплексной системы разведки.