Ученые рассказали о влиянии колбасы на появление рака

У людей, ежедневно употребляющих 25-30 граммов обработанного мяса, на 9% выше риск развития рака груди по сравнению с теми, кто позволяет себе не более пяти граммов подобных продуктов в сутки. Такие данные были получены в результате метаанализа 15 масштабных исследований, в которых приняли участие более 1,2 миллиона женщин, передает International Journal of Cancer Research.

В частности, американские исследователи подтвердили, что появление злокачественных образований может быть следствием присутствия нитрита натрия (Е 250) в обработанном мясе. К нему относятся - различные виды колбасы, сосиски, ветчина, солонина, хот-доги, вяленое мясо, а также мясные консервы и мясные экстракты и соусы.

То есть, "обработанными", согласно информации Всемирной организации здравоохранения, считаются мясные продукты, приготовленные с помощью соления, консервирования, копчения или другими способами, которые применяются для усиления вкуса и увеличения срока годности продукта.

Ранее специалисты пришли к выводу, что всего одна 50-граммовая ежедневная порция переработанного мяса увеличивает риск колоректального рака на 18%. Кроме того, обработанное мясо также обвинили в повышенном риске развития рака поджелудочной железы, простаты и других видов онкологии.

Кстати

Ученые из Цзинаньского университета заявили об опасности приготовленного на углях шашлыка, так как при горении образуются вредные полициклические ароматические углеводороды (ПАУ). Они попадают в организм вместе с готовым мясом, а также "оседают" на коже и легких.