В Гданьске простились с трагически погибшим мэром Павлом Адамовичем

В Гданьске в Мариацкой базилике собора святой Марии прошла церемония похорон трагически погибшего мэра Павла Адамовича. С ним простились его ближайшие родственники, в том числе жена Магдалена, дочери Антонина и Тереза, а также брат Петр, высшие руководители государства, сообщает портал onet.pl.

Святую мессу отслужил митрополит Гданьска, архиепископ Славой Лешек Глудзь. На ней присутствовали президент Анджей Дуда, премьер Матеуш Моравецкий, бывшие президенты Лех Валенса, Александр Квасьневский, Бронислав Коморовский, парламентарии и представители общественности. Тело с прахом мэра упокоится в боковой части базилики. На памятной доске виднеется надпись: "Павел Адамович 1965-2019, президент Гданьска 1998-2019".

В связи проводами Адамовича суббота объявлена днем национального траура. В Гданьске, Вроцлаве, Белостоке и других городах в память о погибшем включили сирены. На центральных площадях польских городов были установлены экраны для трансляции церемония похорон. Организаторы попросили жителей Гданьска не приносить на прощание цветы и свечи, а пожертвовать средства на благотворительность.

Напомним, нападение на Адамовича произошло 13 января на благотворительном концерте. Во время речи мэра на сцену поднялся молодой человек и нанес ему несколько ударов ножом. Преступником оказался 27-летний поляк, недавно освободившийся из заключения. При аресте он заявил, что хотел поквитаться с оппозиционной партией "Гражданская платформа", в которой состоял градоначальник.

Мэр Гданьска неоднократно становился объектом нападок со стороны польских националистов за готовность принять беженцев. За это его называли "ненастоящим поляком". По оценкам наблюдателей, убийство Адамовича стало подтверждением крайней радикализации польского общества.

Между тем, Адамович выступал за нормализацию отношений России и Польши, часто приезжал в Калининград. Лично встречался с делегациями, приезжающими в Гданьск из российских городов. Мэр хорошо знал русский язык, объясняя это тем, что он "из интеллигентной семьи, которая, несмотря на антисоветские взгляды, ценила и любила культуру России".