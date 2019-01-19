В Париже журналисты организовали митинг в защиту работников СМИ

"Свобода информировать", - под таким лозунгом в центре площади Республики в столице Франции журналисты провели митинг против насилия во время освещения демонстраций, сообщает телеканал ВFМ.

Кроме того, в социальных сетях была проведена кампания в поддержку сотрудников СМИ. Главным посылом обращения является то, что граждане имеют право протестовать, а журналисты - право информировать, на благо всех. За один день под петицией подписались свыше пяти тысяч человек. Протестную акцию поддержали центральные французские телеканалы, радиостанции и печатные издания.

Ранее международная организация "Репортеры без границ" подготовила обращение с призывом положить конец нападениям на журналистов, оскорблениям и угрозам в их адрес. Причем, речь идет как об участниках акции "Желтых жилетов", так и о полиции.

Напомним, в субботу в Париже проходит десятая по счету протестная акция "желтых жилетов". Для обеспечения порядка на улицы городов выведены свыше 80 тысяч полицейских. Акции протеста неоднократно сопровождались столкновениями с полицией. От резиновых пуль полицейских и слезоточивого газа пострадали также сотрудники телеканала RT France.