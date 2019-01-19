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Рубрика: В мире

В Сети высмеяли Порошенко за снимок с деревенскими детьми

Текст: Александр Саможнев
Фото: facebook.com/petroporoshenko Фото: facebook.com/petroporoshenko
Фото: facebook.com/petroporoshenko

В социальных сетях набирает обороты скандал на фоне неудачного пиара президента Украины Петра Порошенко, который по дороге в Бердичев сфотографировался вместе с деревенскими детьми, играющими в хоккей.

Фото: facebook.com/petroporoshenko
Порошенко высмеяли в соцсети за пост с "котиком"

"Не удержался - очень хотелось пожать им руки. Молодцы, что увлекаетесь спортом", - подписал Порошенко несколько фотографий в Facebook.

На снимках виден улыбающийся президент в дорогом пальто. А рядом с ним стоят деревенские мальчишки, у которых вместо клюшек палки, а на ногах валенки.

"Денег на клюшки пожалел", - к такому выводу пришли пользователи социальных сетей. Блогеры недоумевают по поводу неудачной пиар-акции Порошенко на фоне деревенских хоккеистов.

Напомним, это уже не первый провал президента Украины в соцсетях. Ранее стали известны детали новогоднего отдыха Порошенко на Мальдивах, который обошелся главе государства в 500 тысяч долларов. А в это время население едва сводит концы с концами в связи ростом тарифов на отопление и другие коммунальные услуги.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине
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