Женщинам в Саудовской Аравии дали право выбирать способ деторождения

В Саудовской Аравии женщинам разрешили самим выбирать способ деторождения. Для этого больше не потребуется разрешение опекунов мужского пола, сообщают местные СМИ.

Кроме того, в дальнейшем женщинам не понадобится получать подписи опекунов, чтобы получить справку у специалистов о протекании беременности и сроках появления ребенка на свет.

Также дамы могут теперь самостоятельно решить, будет ли родственник или близкий человек находиться рядом во время родов.

Напомним, значительные послабления в общественной сфере начались в Саудовской Аравии после прихода к власти короля Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в 2015 году и назначения им 31-летнего сына Мухаммеда бен Салмана наследником престола. В результате женщины получили право водить автомобили и посещать спортивные мероприятия.