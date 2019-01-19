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Рубрика: В мире

Женщинам в Саудовской Аравии дали право выбирать способ деторождения

Текст: Александр Саможнев

В Саудовской Аравии женщинам разрешили самим выбирать способ деторождения. Для этого больше не потребуется разрешение опекунов мужского пола, сообщают местные СМИ.

Фото: AP Photo/Hasan Jamali
В Саудовской Аравии 40 тысяч женщин получили водительские права

Кроме того, в дальнейшем женщинам не понадобится получать подписи опекунов, чтобы получить справку у специалистов о протекании беременности и сроках появления ребенка на свет.

Также дамы могут теперь самостоятельно решить, будет ли родственник или близкий человек находиться рядом во время родов.

Напомним, значительные послабления в общественной сфере начались в Саудовской Аравии после прихода к власти короля Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в 2015 году и назначения им 31-летнего сына Мухаммеда бен Салмана наследником престола. В результате женщины получили право водить автомобили и посещать спортивные мероприятия.

В мире Ближний Восток Саудовская Аравия
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