Длительный тест-драйв "внедорожного" Skoda Kodiaq

Запуск производства в Нижнем Новгороде позволил Skoda Kodiaq ворваться в рейтинг самых популярных кроссоверов России. Теперь чешский SUV ежемесячно расходится не штучно, как это было раньше, а тысячами. "РГ" взяла на длительный тест автомобиль, чтобы испытать его в условиях московской зимы.

Сразу надо сказать, что на целый месяц в наше распоряжение попал не обычный Kodiaq, а "внедорожный" - версия называется Scout. Кроссовер отличается увеличенным со 187 до 194 мм дорожным просветом и измененными бамперами, благодаря чему выросли углы въезда и съезда (с 19,1 до 20,1 градуса и с 15,6 до 22,8 градуса соответственно).

Снаружи автомобиль проще всего узнать по серебристым вставкам в бамперах и радиаторной решетке, рейлингам и корпусам наружных зеркал. Также у Scout другая решетка радиатора, дополнительная защита кузова и 19-дюймовые колесные диски. Как это все смотрится вживую? Такой "внедорожный" обвес сделал Kodiaq еще внушительнее. Но, конечно, кардинально изменить образ кроссовера он не сумел, да и вряд ли чехи на это рассчитывали.

Отличия от обычной версии SUV есть и внутри - куда без них. В салоне на передней панели и дверях имеются вставки из ясеня (хотя на самом деле это высококачественный пластик, который от дерева не отличишь), кресла обиты кожей, искусственной кожей и алькантарой. Хватает и надписей Scout (на сиденьях, порогах и бардачке), ну а что - вдруг, кто забыл, где находится.

К стандартному оборудованию относятся функция Off-Road (у других Kodiaq она идет в качестве опций) и система выбора режима движения Driving Mode Select (Eco, Normal, Sport, Individual, Snow), дающая возможность изменять работу двигателя, трансмиссии, усилителя руля. В остальном же - все как у обычного Kodiaq.

Впрочем, и у обычного Kodiaq козырей предостаточно. Для меня лично одним из главных критериев при выборе авто является количество жизненного пространно. И здесь его предостаточно - как спереди, так и сзади. Хотя другого и не может быть - это же Skoda. Чехи приучили, что каждая их модель может похвастаться солидным запасом свободного места, не было никаких сомнений, что и семейный кроссовер не станет исключением.

Не обошлось и без "умных" решений. И если к зонтикам в дверях и скребку для льда на крышке заправочной горловины мы уже привыкли, то все равно нашлись "фишки" приятно удивившие.

Например, два пледа (они расположись за подголовниками) помогут пассажирам уснуть на заднем диване в тепле и уюте, машины с дизельными моторами получили защиту от заправки иным видом топлива, а в центральном туннеле между передними креслами сделаны карманы для чеков, монет и ключей.

Но это еще не все. В этот же модуль входит двойной держатель для бутылок, позволяющий открывать и закрывать стандартные бутылки объемом 0,5 л одной рукой, не отрывая вторую руку от руля. Плюс пластиковые накладки, которые при открывании двери выдвигаются и защищают ее кромку на тесной парковке.

Кажется, что это мелочи, но именно такие мелочи могут заставить некоторых россиян сделать выбор в пользу Skoda.

Еще одним важным плюсом Kodiaq является багажник - почти 600 литров. Мечта всех шопоголиков и дачников! Но, как и во всех Skoda, здесь важен даже не сам объем, а то, как чехи им распорядились. Специальные углубления для незамерзаек, сеточки для поклажи, крючки для пакетов, фонарик, розетка на 12V. Вроде ничего сверхъестественного, но все настолько удобно и продумано, что, если ты не находишь подобный набор в другой машине, понимаешь, как тебе этого не хватает.

Кстати, у нас была семиместный кроссовер, но нужно понимать, что если разложить два дополнительных сиденья третьего ряда, то они уменьшат багажник до 270 литров. Поэтому придется выбирать между большой пассажировместительностью и огромным грузовым отсеком.

Ну и пару слов по поводу галерки. Третий ряд - это компромисс, нормально разместиться даже один взрослый там не сможет - просто упрется коленями в передние сиденья. Так что если и покупать такую версию автомобиля, то с расчетом, что в самом конце машины будут сидеть разве что дети.

Материалы отделки на высоте, приятный на ощупь пластик и кожа. Все нужные клавиши вы обнаружите через считанные секунды, отрегулировать водительское кресло и найти нужное для себя положение также не составит труда. Можно лишь придраться к маленьким зеркалам, но при наличии очень качественной картинки с задней камеры и системы кругового обзора это не такая уж и проблема.

Были опасения, что 9,2-дюймовый экран топовой мультимедиа Columbus при минусовой температуре будет "подтормаживать", но за две недели, что машина уже у нас, ничего подобного не произошло. Да и отсутствие физических клавиш никаким образом не отразилась на ее работоспособности.

Версия Scout не из самых дешевых (стоит минимум 2 763 00 рублей), а потому кроссовер оказался отлично упакован. В его арсенале обогревы передних и задних сидений, лобового стекла, боковых зеркал и руля (кстати, Kodiaq первым в модельном ряду Skoda получил эту функцию), передний и задний парктроники, камера заднего вида с омывателем, система автоматической парковки (кто ей пользуется, интересно?), трехзонный климат-контроль, а также целая куча всевозможных помощников.

Но есть момент, который откровенно удивил - это отсутствие предпускового автомобильного нагревателя. Учитывая цену машины и то, что автомобиль был с дизельным двигателем, автозапуска кроссоверу явно не хватает. Испортило ли это впечатление от Kodiaq, как показал себя кроссовер на трассе и стоит ли покупать именно внедорожную версию, мы расскажем уже во второй части нашего теста.