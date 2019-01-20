Джиллиан Андерсон сыграет Маргарет Тэтчер

Пятидесятилетняя американская актриса кино, ТВ и театра, обладательница множества почестей, наша любимая Дана Скалли из "Секретных материалов" готова покорить новую творческую высоту. Которая ей, в чем нет ни грамма сомнений, конечно же, поддастся без особых усилий.

Как сообщает сегодня The Daily Mail, Андерсон сыграет 71-го премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер в четвертом сезоне топового исторического сериале "Корона" (The Crown), съемки которого стартуют этим летом.

Напомним. Будущая "железная леди" родилась в 1925 году и занимала пост британского премьера с 1979-го по 1990-й - одиннадцать лет. Умерла политик 8 апреля 2013 года.

The Crown - байопик королевы Елизаветы II, повествование начинается с момента ее свадьбы в 1947 году. В первом-втором сезонах Елизавету играла Клэр Фой, в третьем - Оливия Колман. Которая вернется к этому образу и в четвертом.

Создатель - Питер Морган ("Еще одна из рода Бойлен", "Богемская рапсодия", "Шпион, выйди вон!").

Премьера четвертого сезона "Короны" обещана на 2020 год. Третий, состоящий из десяти эпизодов, увидим в этом году - пока без даты.