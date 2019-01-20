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20.01.2019 14:28
Рубрика: В мире

Еще один храм УПЦ МП захватили на Украине

Текст: Константин Волков

В селе Ростоки Тернопольской области сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили Свято-Троицкий храм, принадлежащий Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Об этом 20 января сообщает информационный портал Союза православных журналистов Украины.

Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
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Сторонники ПЦУ заняли церковь вечером 18 января, накануне праздника Крещения, когда священники и прихожане ушли на чин освящения воды. Активисты ПЦУ проникли в храм через боковые двери и объявили, что здание переходит в ведение украинской автокефалии. В результате пришлось служить литургию и водосвятный молебен на улице в мороз.

Община храма обратилась к местным властям, ходатайствуя о возможности молиться в церкви, однако ответа пока не последовало.

Верховная рада Украины приняла в середине января скандальный закон №4128, который уже прозвали "законом о церковном рейдерстве", поскольку он позволяет отнимать храмы у церковных общин.

В мире экс-СССР Украина Вопрос автокефалии на Украине
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