Еще один храм УПЦ МП захватили на Украине

В селе Ростоки Тернопольской области сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили Свято-Троицкий храм, принадлежащий Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Об этом 20 января сообщает информационный портал Союза православных журналистов Украины.

Сторонники ПЦУ заняли церковь вечером 18 января, накануне праздника Крещения, когда священники и прихожане ушли на чин освящения воды. Активисты ПЦУ проникли в храм через боковые двери и объявили, что здание переходит в ведение украинской автокефалии. В результате пришлось служить литургию и водосвятный молебен на улице в мороз.

Община храма обратилась к местным властям, ходатайствуя о возможности молиться в церкви, однако ответа пока не последовало.

Верховная рада Украины приняла в середине января скандальный закон №4128, который уже прозвали "законом о церковном рейдерстве", поскольку он позволяет отнимать храмы у церковных общин.