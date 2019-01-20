Евродепутат пригрозил ЕС высокой ценой за трусость в Сирии

Депутат Европарламента от немецкой партии зеленых Михель Раймон заявил, что Евросоюзу придется "заплатить высокую цену за трусливое отсутствие принципов" в Сирии. По его словам, на севере страны после вторжения Турции в районы, контролируемые курдскими ополченцами, могут быть освобождены около 900 боевиков ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ").

Раймон в своей статье для Standard подчеркивает, что данные боевики-выходцы из Евросоюза вернутся на родину, что может грозить серьезной опасностью для Европы. При этом, отмечает депутат, ЕС остается безучастным к ситуации в регионе.

О том, что Турция готовится начать антитеррористическую операцию против курдских формирований в районах Сирии, расположенных к востоку от реки Евфрат, Эрдоган заявил 12 декабря.