Kia Rio: за что россияне полюбили корейский "бюджетник"

Седан Kia Rio - автомобиль, который покупатели выбирают не для удовлетворения разного рода амбиций, а буквально - для жизни. В то же время этот примелькавшийся на улицах российских городов автомобиль предлагает больше, чем просто утилитарность. "РГ" разобралась, что именно сулит популярный "кореец" питерской сборки.

Корейский седан Kia Rio четвертого поколения выпускается, как и предшественник, на заводе в Каменке под Санкт-Петербургом. Во многом из-за этого, а также из-за широкой распространенности (в Москве, как известно, такие седаны с успехом трудятся в роли такси и автомобилей каршеринга вместе с хэтчбеками повышенной проходимости Rio X-Line, выпускающимися на том же питерском заводе), эта модель примелькалась. Так что мы не преувеличим, наделив Rio статусом народного автомобиля.

Входной билет в мир Rio - это машина с начальным 1,4-литровым 100-сильным бензиновым мотором и 6-ступенчатой "механикой" за 724 900 рублей. Однако мы выбрали для тестирования старшую модификацию с 1,6-литровым бензиновым 123-сильным мотором и 6-диапазонным "автоматом". Такой автомобиль, представленный в одной из старших комплектаций Prestige, уже не очень дешев (974 900 рублей), зато может подарить больше удовольствия от вождения.

На верхней границе

На мой взгляд, продвигать корейский субкомпактный седан на российском рынке помогают три обстоятельства. Первое - это локальная сборка, предполагающая конкурентноспособные цены и в целом хорошая репутация этой модели в нашей стране (первое поколение Rio, к слову, дебютировало аж 18 лет назад), второе - это яркий стиль от теперь уже бывшего шеф-дизайнера марки Питера Шрайера, и третье, как мне кажется, самое принципиальное, это внушительные габариты.

Фактически по размерности новый Rio залез на территорию автомобилей гольф-класса. У него длинный салон, где спинки передних сидений не упираются в колени пассажирам "галерки" и достаточная даже по меркам автомобилей сегмента С ширина. На дефицит же габаритной высоты на заднем ряду могут пожаловаться лишь пассажиры ростом под два метра. Плюс к тому, здесь достаточно большой багажник с грамотно организованным внутренним пространством. Пусть грузовой отсек и немного "сдулся" в сравнении с "амбаром" машины прошлого поколения (-20 л), 480 л - все равно очень неплохой результат, а в подполье к тому же нашлось место для полноразмерной "запаски".

Что касается внешнего дизайна, он, что называется, на любителя, но таких любителей, как показывает статистика российских продаж, море. Мне думается, талантливый Питер Шрайер намеренно переборщил с восточными нотками во фронтальной части, следуя техническому заданию руководства корейского концерна. Но выпуклые и неоправданно крупные фары, как ни крути, - спорное решение. Еще один сомнительный момент - перенесение площадки под номерной знак в нижнюю часть заднего бампера. Из-за такого "низвержения" номер быстро пачкается в дождь, снег и слякоть. Не всем по вкусу придутся и любимые в Азии украшательства типа блестящих на солнце стальных дверных ручек машин в старших комплектациях. А кто-то посетует на невысокий для наших широт клиренс 160 мм.

Салон в этом плане - антипод экстерьера. Он выкроен с потрясающей немецкой точностью (если кто-то не в курсе, Питер Шрайер - автор дизайна целого ряда моделей Volkswagen и Audi прошлых поколений), из-за чего своими отдельными элементам (например, решением центральной консоли), Rio напоминает автомобили Audi прошлых генераций. Уверен, такая параллель проведена намеренно для повышения статуса корейского субкомпакта. Она же помогает закрыть глаза на то, что в отделке использован по преимуществу грубый пластик. Вторая особенность заключается в том, что дизайнеры и компоновщики постарались придать внутреннему пространству дух спортивности.

Речь прежде всего о по умолчанию низкой посадке, которая не сходит на нет, даже если подняться на "лифте" сиденья максимально высоко. Бодро выглядят также классические черно-белые циферблаты "приборки", точеный руль, регулирующийся на очень большом плече в двух плоскостях, и вышеупомянутая консоль, в которую в старших комплектациях вписан 7-дюймовый сенсорный дисплей мультимедиа. Несколько озадачивает, правда, что во всех исполнениях, кроме топового, этот дисплей монохромный, решенный в черно-белой гамме. Лишь камера заднего вида выдает живую цветную картинку. К тому же дисплей смонтирован низковато, ниже естественной зоны обзора водителя. Зато в лучших традициях Kia имеется обширный набор розеток на 12 В, разъемы USB и iPod, поддержка протокола Bluetooth и комплекс "ЭРА-ГЛОНАСС".

Стоит похвалить Rio также и за хорошую адаптацию к нашим условиям эксплуатации. Аккумулятор увеличенной емкости на 60 А/ч и увеличенный до 4,6 литра бачок омывателя, равно как и кондиционер положены всем комплектациям седана.

"Теплый пакет" предполагает не только передних сидений, заднего стекла и внешних зеркал, но также подушек задних сидений, руля и лобового стекла. Оговоримся, впрочем, что три последних позиции предлагаются только для топовых комплектаций модели, равно как редкие для этого сегмента системы бесключевого доступа и мониторинга давления в шинах, передние и задние датчики парковки и интеллектуальная система открывания багажника (чтобы крышка поднялась, нужно постоять примерно три секунды с ключом-транспондером у заднего бампера).

Плюсы и минусы в движении

В движении Rio подкупает прежде всего высокой курсовой устойчивостью, связанной с основательной переработкой подвески предшественника. Важнее всего, что задние стойки амортизаторов установлены более вертикально, а также то, что увеличилась доля высокопрочных сталей в конструкции кузова. В результате виляния кормы на высоких скоростях, за которое только ленивые не критиковали Rio прошлого поколения, сошли на нет. Машина отлично держит траекторию как на скоростных прямых, так и на поворотах.

При этом седаном очень комфортно управлять в городских режимах. Удивительно, но к Rio практически не нужно приспосабливаться. На водительском кресле с продуманной эргономикой обращаешь внимание первым делом на отличный обзор. Начав движение, хвалишь "корейца" за легчайший руль, пусть с немного искусственным, но все же внятным усилием на ободе. Баранка, оснащенная электроусилителем, при этом предсказуемо наливается тяжестью на высокой скорости, поэтому об отсутствии клавиши, меняющей усилие на руле, как в старших моделях Kia, в Rio не переживаешь.

Шумоизоляция, увы, на троечку, и прежде всего это обстоятельство выдает бюджетный статус корейской модели. К плавности хода также можно придраться. Ходовая часть излишне подробно считывает мелкие изъяны асфальта и звучно, и плотно отрабатывает крупные ямы и выбоины. Есть и небольшие вибрации на руле. Зато из-за такой зажатой подвески Rio не демонстрирует чрезмерных кренов на виражах и вертикальной раскачки на волнах асфальта.

Вполне хватает такому автомобилю и возможностей старшего 1,6-литрового бензинового мотора, работающего в паре с 6-диапазонным "автоматом". Спорткаровское ускорение такой Rio, конечно же, не демонстрирует. Но и "овощным" его никак не назовешь. При резком нажатии на газ "автомат" быстро переключается на пару передач "вниз", и седан позволяет достаточно динамично ускоряться и маневрировать. Имеет смысл также сбросить передачу (к примеру, переключиться с "третьей" на "вторую" в ручном режиме трансмиссии. Так Rio отреагирует на "газ" быстрее, чем при кикдауне, хотя в излишней задумчивости автоматическую трансмиссию - повторимся - нашего героя также никак не упрекнуть.

Существенно и то, что с Rio вы не разоритесь на бензине. Фактический расход топлива, а этот автомобиль, к слову, допускается заправлять народным 92-ым бензином, составил в черте города порядка 10 л/100 км, на трассе же вполне можно уложиться в 7 л/100 км.

Приятным бонусом является также то, что ABS, системы стабилизации и помощи при экстренном торможении предлагаются для Rio уже в базовой комплектации, а топовые исполнения, опять-таки в традициях марки, нафаршированы под завязку. Тут и вышеупомянутая система бесключевого доступа, и интеллектуальная система открывания багажника, и "зимние" опции, и круиз-контроль, и светодиодный дневной свет, и "мультимедийка" с камерой заднего вида, поддерживающая сервисы Apple CarPlay и Android Auto.

Пусть корейцы в случае с Rio (как и рядом других моделей) закрепили самые интересные электронные "фишки" за топовой комплектацией, винить их за это как-то язык не поворачивается. Хотя бы потому, что мало кто в сегменте вообще предлагает для своих субкомпактных седанов такие гаджеты и блага, отвечающие за комфорт.