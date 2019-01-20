Королеву Британии уличили в нарушении ПДД

Британцы заметили королеву Елизавету II за рулем своего Range Rover без ремня безопасности. Монаршая особа пренебрегла правилами дорожного движения через день после того, как ее супруг принц Фили попал в ДТП.

Королева была в платке вместо привычной шляпки, пишет Daily Mail. На пассажирском сидении находилась женщина.

За данное нарушение полагается штраф в размере 100 фунтов стерлингов (более 8,5 тысячи рублей). Однако обвинить 92-летнюю автоледи в нарушении не получится: королева обладает полным иммунитетом к судебному преследованию. Ее величество управляет автомобилем без водительского удостоверения с 1945 года.

Напомним, что авария с участием 97-летнего супруга королевы Елизаветы II принца Филиппа произошла в четверг вблизи поместья Сандрингем, где королева и ее муж традиционно проводят зиму. Принц был за рулем автомобиля, который столкнулся на перекрестке с другой машиной и перевернулся. Филипп не пострадал.