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Рубрика: Власть

Кремль заявил об усложнении переговоров с Японией по Курилам

Текст: Юрий Политов

Претензии Японии на южные Курилы сильно осложнят переговоры с Москвой. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Переговоры Владимира Путина и Синдзо Абэ намечены на 22 января. Японский премьер приедет в Москву с рабочим визитом по приглашению российского лидера. Один из главных вопросов повестки связан с заключением мирного договора между двумя странами.

В Японии официально объявили о визите Абэ в Россию

Однако своими заявлениями накануне визита о претензиях на южные Курилы официальный Токио серьезно усложнил свои позиции по этому вопросу, отмечают в Кремле.

"Усложнили переговорный процесс, это точно", - сказал Юрий Ушаков в передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Ранее Ушаков отмечал, что российско-японские переговоры на высшем уровне 22 января будут очень непростыми.

При этом ключевым условием, по его словам, "может и должно стать признание японцами итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет нашей страны над южными Курильским островами".

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Отношения России и Японии
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