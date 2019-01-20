Кремль заявил об усложнении переговоров с Японией по Курилам

Претензии Японии на южные Курилы сильно осложнят переговоры с Москвой. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Переговоры Владимира Путина и Синдзо Абэ намечены на 22 января. Японский премьер приедет в Москву с рабочим визитом по приглашению российского лидера. Один из главных вопросов повестки связан с заключением мирного договора между двумя странами.

Однако своими заявлениями накануне визита о претензиях на южные Курилы официальный Токио серьезно усложнил свои позиции по этому вопросу, отмечают в Кремле.

"Усложнили переговорный процесс, это точно", - сказал Юрий Ушаков в передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Ранее Ушаков отмечал, что российско-японские переговоры на высшем уровне 22 января будут очень непростыми.

При этом ключевым условием, по его словам, "может и должно стать признание японцами итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет нашей страны над южными Курильским островами".