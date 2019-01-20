Российская теннисистка Мария Шарапова покидает Открытый чемпионат Австралии. В четвертом круге она уступила хозяйке кортов Эшли Барти в трех сетах со счетом 6:4, 1:6, 4:6.

- Думаю, Эшли провела великолепный матч, но и у меня были шансы на победу, просто я не смогла ими воспользоваться, - прокомментировала Шарапова на пресс-конференции. - В середине встречи в моей игре случился спад, я уступила несколько геймов подряд, что придало сопернице уверенности в себе, которой в принципе ей и так не занимать. Барти перехватила инициативу и уже не отдала своего.

В любом случае на этом Аstralian Open запомнится не поражение от Барти, а победа над датчанкой Каролин Возняцки. В матче третьего круга Шарапова выбила из борьбы прошлогоднюю чемпионку и третью ракетку мира. После той встречи Мария призналась, что именно ради таких моментов продолжает карьеру. "Мне кажется, мы обе играли на достаточно высоком уровне. Я понимала, что это будет сложный матч. Возняцки была действующей чемпионкой, и, без сомнения, ей нравится выступать на центральном корте. Но именно ради таких матчей я тренируюсь, и было очень здорово выйти победительницей из этого противостояния".

В матче с датчанкой у Шараповой, которой из-за недостаточной соревновательной практики недостает стабильности в игре, тоже был спад, но она смогла его преодолеть - 6:4, 4:6, 6:3. В случае с Барти концентрации уже не хватило, и россиянка дала дорогу Эшли к первому в ее карьере четвертьфиналу на турнире "Большого шлема", да к тому же домашнего.

- Мария никогда не сдается. Она не раз доказывала, что может преодолеть любые трудности на корте. Она как настоящая чемпионка всегда сражается за каждый мяч и борется до последнего розыгрыша, - отметила Барти. - По-моему, я никогда прежде не играла на Арене Рода Лэйвера при таком аншлаге. Это было очень приятно. Особенно если учесть, что я смогла обыграть такую чемпионку, как Мария.

На недавнем турнире в Сиднее Барти уступила в финале чешке Петре Квитовой. После матча она просила у зрителей прощения за то, что не выиграла трофей. Сейчас местная публика должна быть довольна. Хотя по иронии судьбы на пути в полуфинал снова стоит Квитова. Чешская теннисистка, посеянная на турнире под восьмым номером, в двух партиях обыграла представительницу США Аманду Анисимову со счетом 6:2, 6:1.

Что касается Шараповой, то ее уже ждут на турнире St. Petersburg Ladies Trophy, который состоится с 28 января по 3 февраля. Еще в конце прошлой недели организаторы соревнований объявили, что экс-первая ракетка мира и пятикратная победительница "мэйджоров" приедет 24 января. В команде Марии будут четыре человека, в том числе и мама теннисистки.

На пресс-конференции в Мельбурне Шарапова подтвердила свое участие в питерском турнире, а также сообщила, что после этого не выйдет на корт до Индиан-Уэллса, который проходит в начале марта. Солидный перерыв, хотя эксперты только и говорят о том, что Марии необходима игровая практика.

Тем не менее вопрос журналистов о вере в успех и возможности завоевать еще один трофей на "Большом шлеме" не поставил Шарапову в тупик.

- В противном случае мне было бы сложно продолжать работать в таком ритме, прилагать столько усилий. Пришлось бы обманывать себя, - подчеркнула Мария.

Между тем

В одиночных сетках осталось только двое россиян. Вчера после подписания этого номера "РГ" в печать за выход в четвертьфинал сражалась Анастасия Павлюченкова. В соперницы ей досталась чемпионка US Open американка Слоан Стивенс. В мужском турнире марку держит Даниил Медведев. Он впервые в карьере вышел в четвертый круг на Australian Open, обыграв Давида Гоффена из Бельгии - 6:3, 7:6 (7:3), 6:3. Сегодня Медведеву предстоит помериться силами с одним из фаворитов турнира, первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.