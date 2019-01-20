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20.01.2019 10:55
Рубрика: Спорт

Мария Шарапова завершила борьбу на Australian Open

Мария Шарапова уступила Эшли Барти в четвертом круге Australian Open (Открытого чемпионата Австралии по теннису). Россиянка (30-й номер посева) проиграла австралийке (15) со счетом 6:4, 1:6, 4:6. Соперницы провели на корте 2 часа 25 минут.

Медведев сыграет с Джоковичем в четвертом круге Australian Open

В четвертьфинале Барти сыграет с Петрой Квитовой (8) из Чехии. Последняя обыграла американку Аманду Анисимову - 6:2, 6:1.

Открытый чемпионат Австралии проходит в Мельбурне. Общий призовой фонд турнира - 44,5 миллиона долларов. Соревнования завершатся 27 января.

Спорт Теннис Турниры "Большого шлема" Australian Open - 2019 Мария Шарапова
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