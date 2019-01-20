Мария Шарапова завершила борьбу на Australian Open

Мария Шарапова уступила Эшли Барти в четвертом круге Australian Open (Открытого чемпионата Австралии по теннису). Россиянка (30-й номер посева) проиграла австралийке (15) со счетом 6:4, 1:6, 4:6. Соперницы провели на корте 2 часа 25 минут.

В четвертьфинале Барти сыграет с Петрой Квитовой (8) из Чехии. Последняя обыграла американку Аманду Анисимову - 6:2, 6:1.

Открытый чемпионат Австралии проходит в Мельбурне. Общий призовой фонд турнира - 44,5 миллиона долларов. Соревнования завершатся 27 января.