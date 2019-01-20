"Мэри Поппинс" Наталья Андрейченко нашла нового мужа "в астрале"

Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, Мэри Поппинс нашего детства, собралась в третий раз выйти замуж. При этом 62-летняя Наталья Эдуардовна уточнила в интервью Пятому каналу, что встретила избранника "в тонком мире" - в астрале.

Давно известно, что артистка ведет активный образ жизни, не ест мяса и серьезно интересуется духовными практиками. "Мы не трогаем того, кто с глазами! Ни в коем случае, кроме картошки. И не едим того, кто с глазами, кроме картошки", - комментирует Наталья свой рацион. Заверив, что "радость сыроедения - она велика".

Помимо съемок в кино, Андрейченко руководит собственным духовным центром в Мексике, где читает лекции "и прививает людям любовь ко всему вокруг".

"Ты можешь быть влюбленным в травку, в цветочек, в мужчину, в друга, в женщину, в кого хочешь", - наставительно сообщает Наталья Эдуардовна, считающая, что надо отдавать как можно больше, и самое главное - "чтобы хотелка хотела".

При этом с последним у "советской Мэри Поппинс" вообще никаких проблем: Андрейченко собралась в третий раз замуж. Будущий супруг актрисы - предрешен: "Он есть, но физически мы не встретились. В тонком мире мы уже встретились", - делится Наталья.

Наталья Андрейченко родилась в 1956 году в Москве. Актрисой решила стать еще в детстве. Попытка поступить в Высшее театральное училище имени Щепкина окончилась неудачей, но получилось во ВГИК - мастерская Сергея Бондарчука.

Экранный дебют драма "От зари до зари" (1975), где впервые прозвучала песня Окуджавы "Бери шинель, пошли домой". Первый успех - "Сибириада".

Среди других работ: "Военно-полевой роман", "Петр Великий", "Леди Макбет Мценского уезда", сериал "Доктор Куин, женщина-врач", "8 ½ долларов".

В 1991 году эмигрировала в США к своему второму мужу, актеру Максимилиану Шеллу, с которым развелась в 2005-м.

Ранее Наталья Андрейченко рассказала о шокирующем случае, когда будучи студенткой, она подверглась групповому изнасилованию.

Напомним, в российский прокат вышел новый диснеевский фильм о Мэри Поппинс.