Минобороны РФ раскрыло подробности израильской атаки по Сирии

Сирийские ПВО отразили атаку израильских истребителей на аэропорт Дювали в Дамаске.

Четыре самолета F-16 ВВС Израиля нанесли удар днем 20 января из акватории Средиземного моря. Были использованы авиационные управляемые ракеты, сообщили в Национальном центре управления обороной России.

В общей сложности сирийские военные сбили семь ракет. Известно, что были задействованы зенитные ракетные комплексы "Панцирь" и "Бук".

"Инфраструктура аэропорта не пострадала. Жертв и разрушений нет", - добавили в центре.

Ранее в воскресенье об отражении атаки сообщило минобороны Сирии.