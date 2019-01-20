Новости

США запустили секретный разведывательный спутник 02:51
Сирия приобрела 200 тысяч тонн российской пшеницы 02:16
"Монако" разгромно проиграл "Страсбургу" 01:52
В США умерла "самая милая собака в мире" 00:23
Рогозин сообщил о готовности создать ракету для полетов на Луну и Марс 00:04
Премьер-министр Баварии избран главой Христианско-социального союза 19.01.2019
Известный американский фигурист покончил с собой 19.01.2019
Петр Положевец назначен исполнительным директором фонда "Вклад в будущее" 19.01.2019
Черноморский флот приступил к наблюдению за американским эсминцем 19.01.2019
Настя Рыбка задержана на 72 часа 19.01.2019
Трамп предложит компромисс для завершения бюджетного кризиса 19.01.2019
СМИ раскритиковали Джорджа Буша-младшего за пиар на фоне шатдауна 19.01.2019
Захарова ждет от Чубайса ответа, "как ваучер члена кабинета" 19.01.2019
Столичных водителей призвали к осторожности из-за непогоды 19.01.2019
Школьник из Башкирии выложил в Сеть видео из президентского самолета 19.01.2019
Латвийский полицейский мечтал заработать миллиард евро на кокаине 19.01.2019
Авиадебоширку с рейса Москва-Дубай привлекли к ответственности 19.01.2019
Снегопады в США привели к отмене более 6 тысяч рейсов 19.01.2019
Филарет объявил себя патриархом всея Руси 19.01.2019
Мастер-шоу КХЛ выиграла команда дивизиона Чернышева 19.01.2019
В Москве строители нашли семь снарядов времен войны 19.01.2019
Вышел трейлер digital-триллера "Операция "Колибри" 19.01.2019
Лыжник Большунов стал вторым в спринте на этапе КМ в Эстонии 19.01.2019
Сноубордистка Соболева завоевала "серебро" на этапе КМ в Словении 19.01.2019
Россиянки стали пятыми в эстафете на этапе КМ по биатлону 19.01.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале и марте
В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале и марте
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
Составлен рейтинг лучших российских зимних курортов
Составлен рейтинг лучших российских зимних курортов
20.01.2019 01:52
Рубрика: Спорт

"Монако" разгромно проиграл "Страсбургу"

Тренер "Монако" Тьерри Анри. Фото: REUTERS/Eric Gaillard Тренер "Монако" Тьерри Анри. Фото: REUTERS/Eric Gaillard
Тренер "Монако" Тьерри Анри. Фото: REUTERS/Eric Gaillard

"Монако" потерпел разгромное поражение от "Страсбурга" в матче 21-го тура французской Лиги 1. Встреча, состоявшаяся на стадионе "Луи II" в Монако, завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей.

Фото: AP Photo/Pavel Golovkin, Pool
Журналист Goal.com: Головин перешел в "Монако" в наихудший момент

В стартовом составе "Монегасков", президентом которого является российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев, появился полузащитник сборной России Александр Головин, который был заменен после того, как провел на поле 65 минут, вместо него вышел Мусса Силла. "Монако" с седьмой минуты играл в меньшинстве после удаления Налдо, а на 69-й составы уравнялись. В рядах победителей дублем отметился Людовик Ажорк.

"Монако" не может победить в чемпионате Франции пять матчей подряд (три поражения и две ничьи) и занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице. "Страсбург" с 32 баллами идет пятым.

Игроки команды хозяев после финального свистка подошли к фанатской трибуне, чтобы принести извинения фанатам.

Спорт Футбол Европейские чемпионаты
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Черноморский флот приступил к наблюдению за американским эсминцем
Путин окунулся в прорубь на Крещение
Филарет объявил себя патриархом всея Руси
Стали известны детали экстренного обращения Трампа к нации
Минсельхоз: Ценовая ситуация в отношении продуктов стабильная