"Монако" разгромно проиграл "Страсбургу"

"Монако" потерпел разгромное поражение от "Страсбурга" в матче 21-го тура французской Лиги 1. Встреча, состоявшаяся на стадионе "Луи II" в Монако, завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей.

В стартовом составе "Монегасков", президентом которого является российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев, появился полузащитник сборной России Александр Головин, который был заменен после того, как провел на поле 65 минут, вместо него вышел Мусса Силла. "Монако" с седьмой минуты играл в меньшинстве после удаления Налдо, а на 69-й составы уравнялись. В рядах победителей дублем отметился Людовик Ажорк.

"Монако" не может победить в чемпионате Франции пять матчей подряд (три поражения и две ничьи) и занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице. "Страсбург" с 32 баллами идет пятым.

Игроки команды хозяев после финального свистка подошли к фанатской трибуне, чтобы принести извинения фанатам.