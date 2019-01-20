Павлюченкова пробилась в четвертьфинал на Australian Open

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал на Открытом чемпионате Австралии - первого в сезоне турнира "Большого шлема".

В четвертом круге Павлюченкова, занимающая сейчас 44-ю строчку в рейтинге, в трех сетах одержала победу над чемпионкой US Open, пятой сеяной на Australian Open американкой Слоан Стивенс - 6:7, 6:3, 6:3. Продолжительность матча составила 2 часа 34 минуты.

Следующей соперницей Павлюченковой станет американка Даниэль Коллинс.

Отметим, что Анастасия - единственная россиянка, добиравшаяся до этой стадии турнира в Мельбурне. Чуть ранее сегодня из сетки выбыла Мария Шарапова. Она уступила австралийке Эшли Барти.