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20.01.2019 18:27
Рубрика: Спорт

Павлюченкова пробилась в четвертьфинал на Australian Open

Текст: Анна Козина
Фото: Антон Денисов/РИА Новости Фото: Антон Денисов/РИА Новости
Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал на Открытом чемпионате Австралии - первого в сезоне турнира "Большого шлема".

Фото: AP
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В четвертом круге Павлюченкова, занимающая сейчас 44-ю строчку в рейтинге, в трех сетах одержала победу над чемпионкой US Open, пятой сеяной на Australian Open американкой Слоан Стивенс - 6:7, 6:3, 6:3. Продолжительность матча составила 2 часа 34 минуты.

Следующей соперницей Павлюченковой станет американка Даниэль Коллинс.

Отметим, что Анастасия - единственная россиянка, добиравшаяся до этой стадии турнира в Мельбурне. Чуть ранее сегодня из сетки выбыла Мария Шарапова. Она уступила австралийке Эшли Барти.

Спорт Теннис Турниры "Большого шлема" Australian Open - 2019
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