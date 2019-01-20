Пушков резко отреагировал на заход эсминца США в Черное море

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал прибытие эскадренного миноносца США "Дональд Кук" в акваторию Черного моря. В своем микроблоге в Twitter член Совфеда заявил, что подобные "заходы" не связаны с обеспечением безопасности Соединенных Штатов.
Эсминец в субботу зашел в акваторию Черного моря для проведения операций по "обеспечению безопасности и укрепления региональной стабильности". Корабль вооружен ракетами Tomahawk, количество которых может варьироваться от 56 до 96. Также у судна имеется другое артиллерийское, зенитное, ракетное и торпедное вооружение.
Между тем корабли Черноморского флота следят за действиями американского эсминца, подтвердили ранее в российском Национальном центре управления обороной.
Американские военные корабли зачастили в Чёрное море. Никакого отношения к безопасности США эти заходы не имеют. Флаг демонстрируют, сигналы нам посылают, своих сенаторов, требующих послать в Чёрное море целый военный флот, успокаивают. Держаться бы им подальше от наших берегов.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 19 января 2019 г.