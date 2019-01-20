Ученый ДВФУ рассказал, как разглядеть лунное затмение

Наблюдать за полным затмением Луны, которое начнется 21 января в 6:34 по московскому времени, лучше всего с помощью телескопа с нейтральными фильтрами - он поможет разглядеть движущуюся по поверхности Луны тень Земли.

По словам ведущего научного сотрудника Школы естественных наук Дальневосточного федерального университета Евгения Зубко, самым впечатляющим затмение будет в Северной и Южной Америке. В европейской части России также можно будет наблюдать явление. Но частично. Так, например, жители Приморья не увидят заход Луны, который ожидается примерно в 8:46 по Москве.

По словам ученого, предсказать, каким будет цвет Луны во время затмения, сложно.

- В наибольшей фазе затмения все будет видно и невооруженным глазом. При этом Луна, погружаясь в тень, не исчезнет полностью, а приобретет цвет от красного до красно-коричневого. Оттенок зависит от сезона, года и массы других факторов, - цитирует Евгения Зубко РИА Новости.

Точное время начала лунного затмения в разных населенных пунктах страны поможет определить интерактивная карта.