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20.01.2019 16:00
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Ученый ДВФУ рассказал, как разглядеть лунное затмение

Текст: Оксана Грибанова
Фото: AFP PHOTO/Robyn Beck Фото: AFP PHOTO/Robyn Beck
Фото: AFP PHOTO/Robyn Beck

Наблюдать за полным затмением Луны, которое начнется 21 января в 6:34 по московскому времени, лучше всего с помощью телескопа с нейтральными фильтрами - он поможет разглядеть движущуюся по поверхности Луны тень Земли.

Фото: скриншот с сайта Ustream.tv
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По словам ведущего научного сотрудника Школы естественных наук Дальневосточного федерального университета Евгения Зубко, самым впечатляющим затмение будет в Северной и Южной Америке. В европейской части России также можно будет наблюдать явление. Но частично. Так, например, жители Приморья не увидят заход Луны, который ожидается примерно в 8:46 по Москве.

По словам ученого, предсказать, каким будет цвет Луны во время затмения, сложно.

- В наибольшей фазе затмения все будет видно и невооруженным глазом. При этом Луна, погружаясь в тень, не исчезнет полностью, а приобретет цвет от красного до красно-коричневого. Оттенок зависит от сезона, года и массы других факторов, - цитирует Евгения Зубко РИА Новости.

Точное время начала лунного затмения в разных населенных пунктах страны поможет определить интерактивная карта.

Общество Наука Общество Космос Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток Солнечные и лунные затмения Дальневосточный федеральный университет
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